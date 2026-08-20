O encontro de gigantes do sertanejo no mesmo palco

Em um cenário musical marcado por turnês individuais e agendas concorridas, reunir grandes nomes de uma mesma geração no mesmo espetáculo se tornou algo cada vez mais raro. O projeto HISTÓRIAS - O SHOW DO SÉCULO rompe essa lógica ao colocar no mesmo palco artistas responsáveis por alguns dos capítulos mais marcantes da música sertaneja no Brasil, que ajudaram a moldar diferentes fases do gênero e que, somados, carregam décadas de sucessos conhecidos por milhões de brasileiros.

A turnê já passou por Brasília (09/05 – Arena BRB) e Goiânia (08/08 – Serra Dourada), e, neste sábado (22), desembarca em São Paulo com shows de Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Daniel, César Menotti & Fabiano, Victor & Leo e Matogrosso & Mathias, no Nubank Parque. No ano passado, a edição paulista da turnê registrou ingressos esgotados, levando 40 mil pessoas ao estádio na zona oeste da cidade.

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Mais do que um encontro de artistas, o espetáculo funciona como uma convergência de trajetórias. São vozes que marcaram diferentes períodos da música sertaneja e que raramente dividem o mesmo palco em um mesmo projeto.

Essa reunião cria um momento singular dentro do calendário musical brasileiro. Cada apresentação coloca lado a lado intérpretes que ajudaram a transformar o sertanejo em um dos gêneros mais populares do país, responsável por atravessar gerações e permanecer presente na trilha sonora de milhões de histórias pessoais.

Ao reunir artistas que ajudaram a definir décadas da música brasileira, o HISTÓRIAS transforma cada apresentação em um encontro pouco comum no cenário atual: um palco compartilhado por intérpretes que seguem escrevendo capítulos decisivos da trajetória do sertanejo.

Com abertura dos portões prevista para às 14h, o HISTÓRIAS São Paulo acontece no sábado, 22 de agosto, no Nubank Parque. Os ingressos estão disponíveis em diferentes setores, incluindo pista, pista premium, cadeiras, mesas e experiências especiais, pelo site oficial da turnê: https://tourhistorias.com.br.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA - TOUR HISTÓRIAS 2026

09/05 – Brasília /DF (Arena BRB)

08/08 – Goiânia / GO (Serra Dourada)

22/08 – São Paulo/ SP (Nubank Parque)

12/09 – Belo Horizonte / MG (Mineirão)

26/09 – Cuiabá / MT (Arena Pantanal)

14/11 – Curitiba/ PR (Arena da Baixada)

Mais informações em www.oshowdoseculo.com.br

HISTÓRIAS - SÃO PAULO/ SP

Data: Sábado, 22 de agosto de 2026

Abertura dos portões: 14h

Local: Nubank Parque - São Paulo

Ingressos: Cadeira Superior: a partir de R$ 140,00 (1º lote) | Cadeira nível 1: a partir de R$ 240,00 (1º lote) | Pista: a partir de R$ 240,00 | Pista premium: a partir de 600,00 | Mesas: a partir de R$ 833,33 (cadeira) | Para Sempre Histórias Black: R$ 12.000,00 (1º lote) | Para Sempre Histórias Ouro: R$ 10.000,00 (1º lote)

Link de vendas: https://tourhistorias.com.br/historias-sao-paulo__3462

Classificação: 18 anos

ATRAÇÕES

Chitãozinho & Xororó

Zezé Di Camargo & Luciano

Daniel

César Menotti & Fabiano

Victor & Leo

Matogrosso & Mathias

** SETORES - HISTÓRIAS SP **

PARA SEMPRE HISTÓRIAS - BLACK

Edição limitada (Ingressos Limitados)

Classificação: 18 anos

A experiência máxima do Histórias.

O Para Sempre Histórias | Black oferece acesso integral à jornada do evento, combinando hospitalidade, bastidores e uma curadoria exclusiva de experiências que começam no hotel e culminam em frente ao palco.

Experiência inclusa:

- Chapéu oficial do Histórias autografado por um dos artistas.

- Registro fotográfico com artista do line-up.

- Hospedagem no hotel oficial do evento OU Translado exclusivo (residência evento - endereço que seja na mesma cidade do evento).

- Translado executivo hotel evento.

- Atendimento personalizado com concierge dedicado.

- Acesso ao camarim e ao pavilhão dos Artistas.

- Open Bar Premium: Whisky, Vodka, Gin, Cerveja, Energético e Água

- Acesso às opções gastronômicas do evento

- Área reservada frente ao palco

Kit Histórias Edição Colecionador, composto por:

- Quadro comemorativo da Estrela Dourada Histórias

- Crachá VIP

- Camiseta exclusiva do evento

- Copo personalizado Histórias

- Ingresso físico de colecionador

- Pôster oficial da edição

PARA SEMPRE HISTÓRIAS - OURO

Edição limitada (Ingressos Limitados)

Classificação: 18 anos

Conforto e exclusividade em uma experiência cuidadosamente curada.

O Para Sempre Histórias - Ouro foi pensado para quem deseja vivenciar o evento com tranquilidade, acesso privilegiado e atenção aos detalhes, mantendo proximidade com o palco e conexão direta com o universo do Histórias.

Experiência inclusa:

- Hospedagem no hotel oficial do evento OU Translado exclusivo (residência evento - endereço que seja na mesma cidade do evento).

- Translado executivo hotel evento.

- Atendimento personalizado com concierge.

- Acesso ao pavilhão dos Artistas.

- Open Bar Premium: Whisky, Vodka, Gin, Cerveja, Energético e Água.

- Acesso às opções gastronômicas do evento.

- Área VIP reservada frente ao palco

Kit Histórias, incluindo:

- Quadro comemorativo da Estrela Dourada Histórias.

- Certificado oficial de participação.

- Crachá VIP.

- Camiseta exclusiva do evento.

- Copo personalizado Histórias.

- Ingresso físico de colecionador.

- Pôster oficial da edição.