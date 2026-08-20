O encontro de gigantes do sertanejo no mesmo palco

Em um cenário musical marcado por turnês individuais e agendas concorridas, reunir grandes nomes de uma mesma geração no mesmo espetáculo se tornou algo cada vez mais raro. O projeto HISTÓRIAS - O SHOW DO SÉCULO rompe essa lógica ao colocar no mesmo palco artistas responsáveis por alguns dos capítulos mais marcantes da música sertaneja no Brasil, que ajudaram a moldar diferentes fases do gênero e que, somados, carregam décadas de sucessos conhecidos por milhões de brasileiros.
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A turnê já passou por Brasília (09/05 – Arena BRB) e Goiânia (08/08 – Serra Dourada), e, neste sábado (22), desembarca em São Paulo com shows de Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Daniel, César Menotti & Fabiano, Victor & Leo e Matogrosso & Mathias, no Nubank Parque. No ano passado, a edição paulista da turnê registrou ingressos esgotados, levando 40 mil pessoas ao estádio na zona oeste da cidade.
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Mais do que um encontro de artistas, o espetáculo funciona como uma convergência de trajetórias. São vozes que marcaram diferentes períodos da música sertaneja e que raramente dividem o mesmo palco em um mesmo projeto.
Essa reunião cria um momento singular dentro do calendário musical brasileiro. Cada apresentação coloca lado a lado intérpretes que ajudaram a transformar o sertanejo em um dos gêneros mais populares do país, responsável por atravessar gerações e permanecer presente na trilha sonora de milhões de histórias pessoais.
Ao reunir artistas que ajudaram a definir décadas da música brasileira, o HISTÓRIAS transforma cada apresentação em um encontro pouco comum no cenário atual: um palco compartilhado por intérpretes que seguem escrevendo capítulos decisivos da trajetória do sertanejo.
Com abertura dos portões prevista para às 14h, o HISTÓRIAS São Paulo acontece no sábado, 22 de agosto, no Nubank Parque. Os ingressos estão disponíveis em diferentes setores, incluindo pista, pista premium, cadeiras, mesas e experiências especiais, pelo site oficial da turnê: https://tourhistorias.com.br.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA - TOUR HISTÓRIAS 2026
09/05 – Brasília /DF (Arena BRB)
08/08 – Goiânia / GO (Serra Dourada)
22/08 – São Paulo/ SP (Nubank Parque)
12/09 – Belo Horizonte / MG (Mineirão)
26/09 – Cuiabá / MT (Arena Pantanal)
14/11 – Curitiba/ PR (Arena da Baixada)
Mais informações em www.oshowdoseculo.com.br
HISTÓRIAS - SÃO PAULO/ SP
Data: Sábado, 22 de agosto de 2026
Abertura dos portões: 14h
Local: Nubank Parque - São Paulo
Ingressos: Cadeira Superior: a partir de R$ 140,00 (1º lote) | Cadeira nível 1: a partir de R$ 240,00 (1º lote) | Pista: a partir de R$ 240,00 | Pista premium: a partir de 600,00 | Mesas: a partir de R$ 833,33 (cadeira) | Para Sempre Histórias Black: R$ 12.000,00 (1º lote) | Para Sempre Histórias Ouro: R$ 10.000,00 (1º lote)
Link de vendas: https://tourhistorias.com.br/historias-sao-paulo__3462
Classificação: 18 anos
ATRAÇÕES
Chitãozinho & Xororó
Zezé Di Camargo & Luciano
Daniel
César Menotti & Fabiano
Victor & Leo
Matogrosso & Mathias
** SETORES - HISTÓRIAS SP **
PARA SEMPRE HISTÓRIAS - BLACK
Edição limitada (Ingressos Limitados)
Classificação: 18 anos
A experiência máxima do Histórias.
O Para Sempre Histórias | Black oferece acesso integral à jornada do evento, combinando hospitalidade, bastidores e uma curadoria exclusiva de experiências que começam no hotel e culminam em frente ao palco.
Experiência inclusa:
- Chapéu oficial do Histórias autografado por um dos artistas.
- Registro fotográfico com artista do line-up.
- Hospedagem no hotel oficial do evento OU Translado exclusivo (residência evento - endereço que seja na mesma cidade do evento).
- Translado executivo hotel evento.
- Atendimento personalizado com concierge dedicado.
- Acesso ao camarim e ao pavilhão dos Artistas.
- Open Bar Premium: Whisky, Vodka, Gin, Cerveja, Energético e Água
- Acesso às opções gastronômicas do evento
- Área reservada frente ao palco
Kit Histórias Edição Colecionador, composto por:
- Quadro comemorativo da Estrela Dourada Histórias
- Crachá VIP
- Camiseta exclusiva do evento
- Copo personalizado Histórias
- Ingresso físico de colecionador
- Pôster oficial da edição
PARA SEMPRE HISTÓRIAS - OURO
Edição limitada (Ingressos Limitados)
Classificação: 18 anos
Conforto e exclusividade em uma experiência cuidadosamente curada.
O Para Sempre Histórias - Ouro foi pensado para quem deseja vivenciar o evento com tranquilidade, acesso privilegiado e atenção aos detalhes, mantendo proximidade com o palco e conexão direta com o universo do Histórias.
Experiência inclusa:
- Hospedagem no hotel oficial do evento OU Translado exclusivo (residência evento - endereço que seja na mesma cidade do evento).
- Translado executivo hotel evento.
- Atendimento personalizado com concierge.
- Acesso ao pavilhão dos Artistas.
- Open Bar Premium: Whisky, Vodka, Gin, Cerveja, Energético e Água.
- Acesso às opções gastronômicas do evento.
- Área VIP reservada frente ao palco
Kit Histórias, incluindo:
- Quadro comemorativo da Estrela Dourada Histórias.
- Certificado oficial de participação.
- Crachá VIP.
- Camiseta exclusiva do evento.
- Copo personalizado Histórias.
- Ingresso físico de colecionador.
- Pôster oficial da edição.