Carlos Alberto de Nóbrega e Renata de Nóbrega celebram parceria e falam sobre amor: "Somos muito felizes juntos e desejamos o mesmo para todos que querem encontrar o seu verdadeiro amor"



Em meio a uma trajetória construída com companheirismo, cumplicidade e vida compartilhada, o casal aproveitou e celebrou a relação em um ambiente alegre e descontraído , e fazem questão de destacar aquilo que consideram mais importante: a felicidade que encontraram juntos.

Ao lado de uma foto do casal, Renata resume o sentimento dos dois:

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“Somos muito felizes juntos e desejamos, de coração, que todas as pessoas tenham a oportunidade de encontrar um verdadeiro amor como o nosso.”

Carlos Alberto e Renata de Nobrega (foto: Foto Divulgação)

Para o casal, uma relação duradoura não é construída apenas nos grandes momentos, mas principalmente na vida cotidiana: no cuidado, no respeito, no humor, na amizade e na decisão de permanecer lado a lado diante das diferentes fases da vida.

Carlos Alberto destaca que prefere olhar para aquilo que os dois construíram e para o presente que vivem juntos.

“Nossa história fala por nós. Existe amor, existe amizade, existe família e existe uma vida que construímos juntos. Não precisamos competir com nenhuma outra história . Somos felizes com a nossa.”

A diferença de idade, Renata 47 anos e Carlos Alberto 90 anos , tantas vezes transformada em assunto público, nunca foi o que definiu a relação para os dois. O casal prefere falar sobre afinidade, admiração e escolha.

“O amor verdadeiro não precisa ser explicado o tempo inteiro. Ele aparece na forma como duas pessoas atravessam a vida juntas. Eu desejo que as pessoas encontrem alguém com quem possam viver esse tipo de parceria.”

A mensagem que Carlos Alberto quer deixar : escolheria a Renata mil vezes como esposa , mulher e ser humano que vive ao meu lado . Ela sim é o verdadeiro amor da minha vida .