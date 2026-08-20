Molejo sobe ao palco do Casarão do Firmino pela primeira vez nesta sexta, 21 no Rio

O Casarão do Firmino, na Lapa, recebe, pela primeira vez, o primeiro show do grupo Molejo, nesta sexta-feira (21). Lançado nos anos 90 no bairro do Méier pelos amigos Anderson Leonardo (in memória) e Andrezinho, o grupo marca gerações até os dias de hoje com as letras dos seus pagodes bem-humoradas e visual colorido, tendo um dos maiores sucessos as músicas "Cilada, Brincadeira de Criança e Dança de Vassoura", prometendo levar uma o público do Palácio do Samba (como é conhecido o Casarão) à momentos nostálgicos do bom samba das antigas.

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Com as portas abertas a partir das 18h, o Molejão e o Délcio Luiz, trazem grandes sucessos do e pagode romântico e nos intervalos a DJ Nicolle Neumann agita o casarão que terá Chopp liberado até às 19h30, entrada colaborativa e a classificação etária é de 10 anos, com a apresentação de documentos oficiais e acompanhados pelos responsáveis legais.

Délcio Luiz (foto: Foto Divulgação)



Grupo Molejo; Molejão

É um um icônico grupo brasileiro de pagode e samba criado no Rio de Janeiro no final dos anos 1980, famoso por seu estilo irreverente, bom humor e hits dançantes que marcaram a explosão do pagode romântico e animado da década de 1990. Liderados inicialmente pelo carismático vocalista Anderson Leonardo (morto em 2024) e por Andrezinho, o nome "Molejo" remete a molejo, ginga, malemolência e alegria contagiante no samba. Ganharam projeção nacional nos anos 90 com uma identidade única que misturava batida de pagode tradicional com letras e coreografias marcantes.



Délcio Luiz

Um dos grandes nomes da história do pagode carrega na bagagem mais de 35 anos de carreira. Participou de grupos renomados como, Fundo de Quintal, Grupo Preto Sem Preconceito, Grupo Raça e o grupo KILOCURA, onde foi o fundador. Em seu catálogo musical, Délcio acumula mais de 600 músicas de sucesso autorais que foram gravadas nas vozes de diversos grupos e cantores consagrados como, Molejo, Exaltasamba, Alcione, Arlindo Cruz, Mumuzinho, Péricles, Thiaguinho, Belo, Art Popular.



Sobre o Casarão do Firmino

Um “Palácio do Samba”, como é popularmente conhecido, localizado no berço da boemia carioca, no bairro da Lapa, entre o Centro e a zona sul do Rio de Janeiro, o Casarão do Firmino é conhecido pelas tradicionais rodas de samba que reúnem grandes nomes do cenário musical, pessoas de todos os cantos do Rio de Janeiro, além de turistas brasileiros e estrangeiros.

O idealizador do Casarão é o empresário Carlos Firmino, de 42 anos, que dá nome ao espaço cultural, que ocupa uma área coberta e ampla, de fácil acesso, situada na efervescência cultural do Rio. O Casarão também é símbolo de resistência. Os eventos buscam resgatar a essência do samba, com entradas gratuitas ou colaborativas, em que cada frequentador contribui se quiser e com quanto puder. O principal objetivo é manter vivo o ritmo que mexe com pessoas do mundo inteiro.

“Amarra a marimba e espalha a fofoca!” O bordão já é uma marca. A expressão criada por Carlos Firmino para divulgar as atrações do Casarão, hoje, é repetida por artistas e frequentadores assíduos do espaço mais concorrido da boêmia Lapa. E não apenas a frase ganhou fama. A fila que se estende pela rua da Relação e toma a calçada da esquina, na Lavradio, reforça que Palácio do Samba é ponto de encontro de cariocas e turistas.

Aliás, o local parece estar mesmo na moda. É cada vez mais comum encontrar no estacionamento decorado - Samambaias, lâmpadas, placas e pinturas que celebram orixás e homenageiam Nelson Mandela - atores, atrizes, jornalistas, influenciadores digitais e grandes nomes do mundo do samba. Recentemente, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Xande de Pilares, Pique Novo, Sombrinha, Feyjão, Marquinhos Sensação, Gustavo Lins, Netinho de Paula, Grygor passaram pela casa.

Outro fator importante para a manutenção da cultura do samba e pagode na região da Lapa, foi a Câmara Municipal do Rio de Janeiro ter concedido a honraria do Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto ao Casarão do Firmino. O espaço é reconhecido como um dos pontos mais tradicionais do samba na região central da Cidade.



SERVIÇO:



- Show principal com grupo Molejo;

- Abertura: Délcio Luiz;

- Nos intervalos: DJ Nicolle Neumann;

- Data: 21 de agosto, sexta-feira;

- Local: Casarão do Firmino;

- Endereço: Rua da Relação, 19- Lapa/ Centro do Rio;

- Horário: A partir das 18h, com Chopp liberado das 18h às 19h30;

- Entrada: colaborativa;

- A classificação etária é de 10 anos, com apresentação de documentos oficiais e acompanhados pelos responsáveis legais;