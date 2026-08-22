Gardênia Cavalcanti reúne famosos, amigos e inclusão em festa luxuosa no Rio

Gardênia Cavalcante sabe fazer aniversário. Na noite desta sexta-feira, 21, a apresentadora da Band Rio reuniu cerca de 300 convidados para celebrar seus 52 anos em uma festa luxuosa, marcada por gente famosa, amigos de longa data, empresários, nomes da sociedade carioca, muita música, fé e, claro, aquele glamour que já virou uma espécie de assinatura dos eventos da apresentadora.

A comemoração aconteceu na casa de festas Além do Sonho, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e teve como inspiração o próprio nome da aniversariante. Flores de gardênia tomaram conta da decoração e deram o tom elegante da noite, em uma produção assinada por David Santiago e Nina Lima, com figurino e beleza de Aramis Freitas

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Entre os convidados estavam nomes como Fabiana Karla, Isadora Ribeiro, Fernando Sampaio e Isabel Fillardis, além de diversos amigos e parceiros da apresentadora. E se era para comemorar em grande estilo, Gardênia não economizou na atração musical. O show da noite ficou por conta de Naldo Benny, que colocou os convidados para dançar.

Mas a festa não ficou apenas no luxo. A noite também foi marcada pela fé e pela solidariedade, duas bandeiras que fazem parte da trajetória de Gardênia. Madrinha de projetos ligados ao Cristo Redentor, a apresentadora recebeu o Padre Omar, titular da capela do Cristo Redentor, que participou de um momento de oração e celebrou a vida de Gardênia, de sua família e de todos os presentes.

Em conversa exclusiva com a Coluna do Sodré, Gardênia falou sobre etarismo, solidariedade, seus projetos sociais e também sobre o lançamento de seu livro, Espalhe Gardênias pelo Mundo. Aos 52 anos, ela deixou claro que idade, para ela, está muito mais relacionada à experiência e à vontade de viver do que a qualquer número.

E como aniversário de uma musa da Grande Rio sem falar de Carnaval seria quase um crime, Gardênia também comentou sobre Anitta estar cotada para assumir o posto de rainha de bateria da escola de Duque de Caxias. Musa da Grande Rio há alguns anos, a apresentadora mantém uma relação afetiva forte com a agremiação, que a abraçou desde sua chegada ao Rio.

Gardênia também falou sobre os ataques que Xuxa vem recebendo nas redes sociais e reforçou sua visão sobre respeito e maturidade. Em meio a tantos assuntos, a apresentadora fez questão de agradecer à vida e a Deus por tudo o que conquistou. Segundo ela, Deus foi extremamente generoso e lhe concedeu muito mais do que imaginava merecer.

E motivos para agradecer não faltam. Nascida no sertão de Alagoas, Gardênia deixou sua terra natal e construiu no Rio de Janeiro uma história de superação. A própria apresentadora já contou que é nordestina e vive no Rio desde 2013, cidade que adotou como sua. (Última Hora Online?)

Foi no Rio que ela constituiu família e consolidou sua carreira na televisão. À frente do Vem com a Gente, da Band Rio, Gardênia se tornou uma figura conhecida do público carioca e também passou a apresentar projetos de alcance nacional, como o Band Verão. A trajetória no programa já foi registrada diversas vezes pela imprensa, que destaca sua presença na televisão e a variedade de convidados que passam pela atração. (O Dia?)

Durante a festa, Marcos Rezende, marido de Gardênia, fez questão de destacar uma característica que considera fundamental na personalidade da apresentadora: o cuidado que ela tem com as pessoas. Segundo ele, essa capacidade de acolher, cuidar e tratar bem quem está ao seu redor é justamente uma das razões para Gardênia estar sempre cercada de tantos amigos.

E talvez seja exatamente essa a explicação para uma festa tão concorrida. Gardênia Cavalcante chegou aos 52 anos mostrando que continua poderosa, elegante, firme e cheia de planos. Uma mulher que enfrentou barreiras, saiu do sertão alagoano, escolheu o Rio para chamar de casa e construiu uma trajetória que mistura televisão, Carnaval, solidariedade, fé e muita disposição para continuar brilhando.

No fim das contas, a festa foi muito mais do que uma comemoração de aniversário. Foi uma celebração da própria Gardênia. E, convenhamos, quando o nome da aniversariante já é uma flor, decoração de flores de gardênia era praticamente obrigação.

Aos 52, Gardênia segue florescendo. E pelo tamanho da festa, parece que ainda tem muita coisa para desabrochar.