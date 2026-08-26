Caso Payet: Larissa Ferrari espera há mais de um ano por audiência e cobra avanço da Justiça

Mais de um ano depois de o caso vir à tona, Larissa Ferrari continua esperando por uma etapa considerada fundamental no processo que envolve o ex-jogador Dimitri Payet. A influenciadora e advogada afirma que ainda não foi realizada a audiência de instrução, momento em que deverão ser ouvidas as partes e as testemunhas indicadas no processo.

Larissa acusa Payet de episódios de violência física, psicológica, moral e sexual durante o relacionamento mantido entre os dois entre 2024 e 2025. Segundo ela, a audiência é aguardada justamente para que possa apresentar elementos que considera importantes para a investigação e para que pessoas indicadas como testemunhas possam prestar depoimento à Justiça. Larissa Ferrari (foto: Reprodução rede social)

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O caso ganhou novos contornos em 2026. Em abril, a investigação relacionada às acusações de violência sexual foi reaberta após a apresentação de novos elementos pela defesa de Larissa. O procedimento passou novamente a ser analisado pelas autoridades.

Paralelamente, Payet já responde na Justiça brasileira por uma acusação de violência psicológica. Em 2025, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra o ex-atleta, que se tornou réu. Segundo a acusação, ele teria causado prejuízos emocionais a Larissa por meio de atitudes consideradas degradantes, além de humilhação, manipulação e ridicularização.

Dimitri Payet (foto: Reprodução rede social)

Do outro lado, a defesa de Payet nega as acusações. O ex-jogador reconheceu que manteve um relacionamento com Larissa, mas afirma que a relação era consensual e que os dois tinham práticas sexuais previamente acordadas.

Agora, enquanto o processo segue sem a audiência de instrução apontada por Larissa, a expectativa está justamente sobre os próximos passos da Justiça. A realização da audiência poderá permitir a produção de novas provas, além da oitiva das testemunhas e dos envolvidos.

Até que haja uma decisão judicial definitiva, as acusações feitas por Larissa e as negativas apresentadas por Payet permanecem como versões distintas dentro de um processo que ainda está em andamento e que tramita, em parte, sob segredo de Justiça.

O que chama atenção, neste momento, é a espera. Mais de um ano depois do início da batalha judicial, Larissa continua cobrando que o caso avance e que tenha a oportunidade de apresentar, perante a Justiça, aquilo que afirma ter reunido como prova