Lucas Selfie deixa a Record após cinco anos e aumenta rumores de aproximação com a Globo

Lucas Selfie colocou um ponto final em uma história de cinco anos com a Record. O apresentador anunciou nesta quarta-feira, 26, que não seguirá no comando dos conteúdos digitais ligados aos realities da emissora e, com isso, está fora da próxima temporada de A Fazenda, que estreia em setembro.

A despedida acontece depois de uma trajetória que começou justamente dentro do reality rural. Lucas participou de A Fazenda 12, em 2020, e, no ano seguinte, passou a comandar a Cabine de Descompressão e a Live do Eliminado. Ao longo desse período, esteve envolvido em nove realities da emissora, entre A Fazenda, Power Couple e A Grande Conquista.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, Lucas adotou um tom de gratidão ao falar sobre o fim da parceria. Segundo ele, a decisão foi amadurecida ao longo dos últimos meses e ocorreu de maneira tranquila e de comum acordo com a Record. O apresentador explicou que sentiu que havia chegado o momento de buscar novos desafios e projetos diferentes.

E é justamente aí que começa a movimentação que promete dar o que falar nos bastidores da televisão.

Nos últimos meses, Lucas Selfie passou a circular também por projetos ligados à Globo. Em fevereiro, participou do Mesacast BBB 26. Depois, em junho, trabalhou como repórter especial do gshow durante a cobertura do Festival de Parintins, produzindo conteúdos para as plataformas digitais da emissora. (Pipoca Moderna)

A sequência de aproximações fez surgir nas redes sociais uma especulação inevitável: estaria Lucas preparando uma mudança de casa?

Até o momento, não existe confirmação oficial de que o apresentador tenha contrato fixo com a Globo ou de que esteja escalado para o BBB 27. A própria emissora ainda não anunciou qualquer novo projeto com o comunicador.

Mas, convenhamos, televisão também vive de sinais. E Lucas Selfie já deu alguns.

Com experiência em reality shows, domínio das redes sociais, facilidade diante das câmeras e passagem recente por conteúdos do universo global, o apresentador aparece como um nome que poderia perfeitamente ser aproveitado em alguma frente digital ou até em uma atração relacionada ao Big Brother Brasil.

A possível ida para a Globo, portanto, ainda está no terreno da especulação. Mas não parece uma hipótese tirada do nada.

Enquanto isso, Lucas deixa a Record com a sensação de dever cumprido e com a promessa de que vem novidade por aí. O apresentador afirmou que está trabalhando em novos projetos, incluindo conteúdos do Trampo Zika, e deixou no ar que pretende explorar caminhos diferentes dos que vinha percorrendo nos últimos anos.

Agora resta acompanhar os próximos capítulos. Porque se Lucas Selfie realmente aparecer no BBB 27, a mudança de emissora terá sido muito mais do que uma simples troca de crachá. Terá sido uma nova jogada no tabuleiro dos realities.