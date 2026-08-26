Renato Góes surge com novo visual para viver Heitor em Quem Ama Cuida

Renato Góes está pronto para entrar em cena em Quem Ama Cuida. O ator revelou o novo visual para viver Heitor Brandão, personagem que promete provocar uma verdadeira reviravolta na novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Com cabelo mais curto e barba comprida, Renato aparece bem diferente do visual que vinha usando em seus trabalhos recentes.

Heitor é filho de Arthur Brandão, vivido por Antônio Fagundes, e foi dado como morto depois de desaparecer durante uma expedição no Himalaia. O detalhe é que o rapaz está vivo e seu retorno promete colocar a poderosa família Brandão novamente no centro da trama.

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A chegada de Renato à novela está prevista para o dia 14 de setembro, no capítulo 102, quando Heitor finalmente aparecerá fisicamente na história. Antes disso, a trama já terá revelado que o personagem sobreviveu.

E se a volta de Heitor já promete causar um terremoto na família, sua aproximação com Adriana, interpretada por Letícia Colin, pode deixar a história ainda mais movimentada. O personagem deverá se aproximar da protagonista e ajudar na investigação dos mistérios envolvendo a morte de Arthur, criando uma nova dinâmica na trama.

Para completar, a presença de Heitor pode mexer diretamente com a vida amorosa de Adriana. O retorno do herdeiro desaparecido abre espaço para um possível romance entre os dois e promete colocar ainda mais lenha na fogueira envolvendo a protagonista e Pedro, vivido por Chay Suede.

Ou seja, Renato Góes não chega apenas para mudar o visual. Heitor chega com história, mistério, dinheiro, segredos de família e, claro, potencial para causar aquele bom e velho estrago que uma novela das nove adora.

Agora é esperar o dia 14 de setembro. Porque, pelo jeito, quando Heitor Brandão colocar os pés na trama, muita gente vai precisar começar a explicar o que andou fazendo enquanto ele era dado como morto.