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Por: Thiago Sodré

Rancho do Maia chega ao fim, mas Carlinhos confirma novas edições do reality

Influenciador também anunciou o retorno da Casa da Barra, projeto que deu origem ao reality de internet

Carlinhos Maia - (crédito: Reprodução rede social)
Carlinhos Maia - (crédito: Reprodução rede social)

Com o fim de mais uma edição do Rancho do Maia, Carlinhos Maia colocou um ponto final nas dúvidas sobre o futuro do reality. O influenciador bateu o martelo e confirmou que o projeto continuará com novas edições, mantendo a aposta em confinamento, entretenimento e muita repercussão nas redes sociais.

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A confirmação veio após o encerramento da temporada, que movimentou a internet e gerou comentários entre os participantes e o público. Apesar de não revelar todos os detalhes sobre os próximos capítulos do programa, Carlinhos deixou claro que o Rancho do Maia não chegou ao fim definitivo.

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Além da continuidade do reality, o influenciador anunciou o retorno da Casa da Barra, seu primeiro grande projeto no formato. A atração acabou dando origem ao Rancho do Maia e se tornou conhecida por reunir personalidades da internet em uma casa, com festas, conflitos, brincadeiras e momentos que rapidamente viralizavam.

A volta da Casa da Barra marca o resgate de um formato que ajudou a consolidar Carlinhos Maia como um dos principais nomes do entretenimento digital brasileiro. O projeto também deve funcionar como uma alternativa ao Rancho do Maia, ampliando o calendário de produções do influenciador.

Com os dois realities no radar, Carlinhos mostra que pretende continuar investindo em conteúdos próprios para a internet. Enquanto o Rancho do Maia deve ganhar novas edições, a Casa da Barra retorna para relembrar o início dessa trajetória e movimentar novamente as redes sociais.

Agora, os fãs aguardam os anúncios sobre datas, participantes e novidades dos próximos projetos. Pelo jeito, o fim de uma edição não representa o encerramento da história, mas apenas o intervalo até a próxima temporada.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 26/08/2026 20:34
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