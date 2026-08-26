Climão na estreia de Estrelas da Casa: Anitta e Ana Clara trocam indiretas ao vivo

A estreia da terceira temporada de Estrelas da Casa, na noite desta terça-feira, 25, foi marcada não apenas pelos novos talentos da música, mas também por um momento de tensão entre Anitta e Ana Clara. A cantora, que assumiu a função de conselheira do reality, chegou com o conhecido modo sincerão ativado e deixou claro desde os primeiros minutos que não estava ali para passar pano.

Durante a transmissão ao vivo, uma série de falhas técnicas acabou contribuindo para deixar o clima ainda mais estranho. Em determinado momento, a interação entre Anitta e Ana Clara ganhou contornos de troca de indiretas, com a apresentadora tentando conduzir o programa enquanto a cantora fazia intervenções e comentários sem muito filtro. O episódio chamou atenção justamente porque aconteceu diante das câmeras e em uma atração que ainda buscava apresentar sua nova dinâmica ao público. (Contigo?)

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Anitta, aliás, já havia avisado que sua participação seria diferente. Em conversa com Ana Clara, a cantora declarou que iria falar, se meter e não guardar suas opiniões. E foi exatamente o que aconteceu. Durante a estreia, ela criticou apresentações, figurinos e até alguns detalhes da produção. (gshow?)

O problema é que, em televisão ao vivo, sinceridade demais também pode virar combustível para o climão. Ana Clara, experiente no improviso, respondeu às intervenções da conselheira e mostrou que não pretendia simplesmente ficar no papel de coadjuvante dentro do próprio programa.

Nas redes sociais, o momento rapidamente virou assunto. Parte do público interpretou a troca entre as duas como uma brincadeira e uma demonstração de personalidade, enquanto outros enxergaram um verdadeiro duelo de egos no palco.

E olha que a Globo já tinha colocado Anitta em uma posição de bastante destaque nesta temporada. A cantora atua como conselheira especial dos grupos de Pop e Pagode, enquanto Junior e Belo assumem a função de mentores. Ana Clara continua como responsável pela apresentação do reality. (gshow?)

Depois da estreia, Ana Clara tratou de colocar panos quentes na situação. Em entrevista ao Central Splash, a apresentadora afirmou que Anitta tem “carta branca” para ser sincera no programa e destacou que considera importantes as opiniões da cantora por sua experiência no mercado musical. (UOL?)

Ou seja, se houve climão, pelo menos oficialmente está tudo bem.

Mas uma coisa é certa: Anitta chegou ao Estrelas da Casa para causar. E, pelo visto, Ana Clara também não está disposta a deixar ninguém roubar seu palco. Se essa química continuar, a Globo pode ter encontrado, sem querer, uma das principais atrações do reality: Anitta e Ana Clara trocando farpas ao vivo.