Deborah Albuquerque critica Erika Hilton e causa polêmica ao falar sobre banheiros femininos

Deborah Albuquerque voltou a provocar repercussão nas redes sociais após fazer críticas à deputada federal Erika Hilton durante sua participação no Show do Bacci, da BNTV. O assunto em pauta foi a discussão envolvendo o uso de banheiros femininos por mulheres trans e a presença da parlamentar em espaços destinados às mulheres.

Durante a conversa com Luiz Bacci, Deborah defendeu que Erika Hilton deveria utilizar banheiros masculinos e afirmou que não gostaria de encontrar a deputada no mesmo banheiro que sua filha.

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“Não quero que ela use o mesmo banheiro da minha filha de dez anos”, declarou Deborah durante o programa. O trecho da participação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. (Facebook?)

A fala acontece em meio a um debate que há anos provoca discussões acaloradas no Brasil sobre direitos de pessoas trans, segurança, privacidade e utilização de espaços públicos. Erika Hilton, primeira mulher trans eleita deputada federal no Brasil, tornou-se frequentemente alvo de debates relacionados à sua identidade de gênero e à utilização de banheiros de acordo com sua identidade.

No programa, Deborah não escondeu sua posição e reforçou que, na visão dela, a parlamentar deveria utilizar o banheiro masculino. A influenciadora também relacionou sua opinião à preocupação com a filha, de dez anos, em banheiros públicos. (Facebook?)

A declaração, naturalmente, dividiu opiniões. Enquanto pessoas que concordam com Deborah defenderam o direito de mães manifestarem preocupação com a segurança dos filhos, outras classificaram a fala como discriminatória e lembraram que mulheres trans são mulheres e que o debate sobre acesso a banheiros envolve também direitos e dignidade.

O assunto promete continuar rendendo. Afinal, quando o tema envolve Erika Hilton, identidade de gênero e banheiro feminino, basta uma declaração mais contundente para a discussão sair do estúdio e dominar as redes sociais.

Deborah Albuquerque, pelo visto, não teve medo de entrar na polêmica. E agora terá que lidar com a repercussão de uma declaração que já começou a circular justamente onde esse tipo de assunto costuma pegar fogo: a internet.