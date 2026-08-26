Maitê Proença revela bastidores da demissão da Globo após 40 anos

Maitê Proença voltou a falar sobre um dos momentos mais delicados de sua carreira: a saída da TV Globo depois de quatro décadas de vínculo com a emissora. Em entrevista à revista Veja, a atriz revelou que a demissão foi muito diferente do que imaginava e que chegou a receber a garantia de que continuaria contratada.

Maitê entrou na Globo aos 20 anos e construiu uma trajetória marcada por personagens de destaque em novelas como O Salvador da Pátria, Felicidade, Torre de Babel e Passione, além de outros trabalhos que ajudaram a transformar seu nome em um dos mais conhecidos da televisão brasileira.

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O fim da relação, porém, aconteceu de maneira inesperada. Segundo a atriz, ela tinha acabado de trabalhar na minissérie Liberdade, Liberdade, em 2016, quando ouviu da própria direção que poderia ficar tranquila porque seu contrato seria mantido.

Só que a história tomou outro rumo.

Maitê contou à Veja que descobriu a demissão por meio da imprensa, enquanto ainda acreditava que permaneceria na emissora. “Não foi uma saída tranquila, foi conturbada”, afirmou a atriz, que também relatou ter tentado conversar com pessoas da direção, sem conseguir respostas. (VEJA)

O episódio aconteceu justamente quando ela tinha chegado aos 60 anos. Para Maitê, o impacto não foi apenas profissional. A atriz revelou que não recebeu carta, aviso prévio ou fundo de garantia e avaliou que a situação poderia ter sido devastadora financeiramente para alguém sem planejamento.

“Se não fosse uma pessoa com alguma disciplina financeira, poderia ter destruído a vida”, declarou na entrevista.

A saída de Maitê fez parte de uma mudança importante na política de contratos da Globo, que passou a encerrar vínculos longos com diversos artistas e adotar modelos mais flexíveis. A atriz, entretanto, afirma que o que mais lhe incomodou não foi simplesmente o fim do contrato, mas a maneira como tudo aconteceu.

O curioso é que a história não é exatamente nova. Em 2017, Maitê já havia contado ao Roda Viva que descobriu o fim de seu vínculo por meio de rumores publicados na imprensa. Na ocasião, revelou que havia procurado a pessoa que anteriormente havia informado que seu contrato seria renovado e recebeu a confirmação de que a parceria seria encerrada.

Quase dez anos depois, o relato ganha novos contornos. Aos 68 anos, Maitê olha para aquele episódio com mais distância e reconhece que a saída também abriu espaço para uma fase de maior liberdade artística.

Hoje, longe do antigo modelo de exclusividade, a atriz segue escolhendo seus trabalhos e se preparando para novos projetos no teatro e no audiovisual. A própria Maitê já declarou que a relação com a Globo, enquanto empresa, ficou no passado, embora guarde carinho pelos personagens, colegas e equipes com quem trabalhou durante décadas.

No fim das contas, a demissão que um dia chegou como uma surpresa desagradável acabou se transformando em um dos capítulos mais importantes da trajetória de Maitê Proença. Uma história de quatro décadas terminou sem a despedida que ela esperava, mas abriu caminho para uma atriz ainda mais dona das próprias escolhas.