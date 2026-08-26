Boninho vai juntar ex-casais em novo reality do Prime Video

Boninho não para. Depois de se aventurar em novos projetos fora da Globo, o diretor acaba de anunciar mais um reality show, desta vez para o Prime Video. Batizado de Oi, Sumido!, o programa vai colocar cinco jovens ex-casais sob o mesmo teto em uma experiência que promete misturar romance, mistério, recaídas e, claro, muita confusão.

A dinâmica tem um detalhe que pode fazer toda a diferença: no início do confinamento, os participantes não saberão quem já se relacionou com quem. Ou seja, enquanto tentam descobrir quem é ex de quem, eles também poderão criar novas conexões dentro da casa. (UOL)

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A proposta é baseada no formato sul-coreano EXchange, criado pela CJ ENM e pela TVING, que já ganhou uma versão japonesa chamada Love Transit. A ideia é colocar os participantes diante de uma escolha nada simples: dar uma nova chance a um relacionamento que ficou para trás ou esquecer o passado e apostar em uma nova paixão. (Poltrona Nerd)

E Boninho, que conhece como poucos os ingredientes de um bom reality, certamente sabe que ex-namorado confinado na mesma casa é praticamente um convite para o caos. Ciúmes, segredos, recaídas e possíveis triângulos amorosos devem fazer parte do cardápio.

As gravações estão previstas para começar em setembro, com locações em São Paulo e Campos do Jordão. A produção é do Amazon MGM Studios em parceria com a Formata. Ainda não existe uma data oficial de estreia divulgada pelo Prime Video. (Poltrona Nerd)

Mas não serão apenas os participantes que terão trabalho. O programa também contará com um painel fixo de celebridades, batizado de “Galera do Sofá”. O grupo terá a missão de comentar os acontecimentos, explicar a dinâmica e, obviamente, dar aquela pitacada básica sobre quem está apaixonado por quem, quem está voltando para o ex e quem está prestes a fazer besteira. (UOL)

Nas redes sociais, Boninho já começou a movimentar a seleção dos participantes. Em uma publicação, o diretor perguntou aos candidatos qual seria, de zero a dez, a chance de eles quererem voltar para um ex. O recado é claro: o passado vai bater à porta, e ninguém sabe muito bem quem estará do outro lado. (UOL)

Depois de anos à frente do Big Brother Brasil, Boninho parece disposto a mostrar que seus realities podem funcionar muito bem longe da Globo. E agora, em Oi, Sumido!, ele troca o confessionário tradicional por uma casa cheia de ex-namorados que, provavelmente, preferiam nunca mais ouvir essa famosa frase: “precisamos conversar”.

Se depender da fórmula, tem tudo para sair romance, reconciliação, novas paixões e uma boa dose de barraco. Porque, quando Boninho coloca cinco ex-casais dentro da mesma casa e ainda esconde quem namorou quem, o “Oi, Sumido!” pode rapidamente virar “Meu Deus, quem é o ex de quem?”.