Mulheres vive semana gloriosa com Glória Vanique e anima nova fase da TV Gazeta

O Mulheres vive uma fase de renovação na TV Gazeta. Sob o comando de Glória Vanique, a revista eletrônica vem apresentando uma semana de bons resultados e animando a nova direção da emissora, que aposta em uma programação mais competitiva e conectada com o público.

A atração, que completa 45 anos no ar em setembro, ganhou novo cenário, identidade visual e uma nova apresentadora em março deste ano. Glória Vanique assumiu o posto depois de uma trajetória marcada pelo jornalismo, passando por Globo, CNN Brasil e outras emissoras. (NaTelinha)

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E a aposta parece ter dado resultado. Na primeira semana da nova programação, o Mulheres registrou crescimento de 26,7% na audiência, segundo levantamento divulgado pelo NaTelinha. O desempenho colocou a atração entre os destaques da nova fase da Gazeta. (NaTelinha)

A fórmula continua sendo justamente aquilo que fez o programa atravessar gerações: informação, entretenimento, gastronomia, comportamento, prestação de serviço e, claro, aquela boa dose de fofoca. É uma mistura que consegue conversar com diferentes públicos sem abandonar a identidade construída ao longo de quatro décadas.

E nesta semana, um dos assuntos que chamou atenção foi uma pauta sobre colheita de legumes, que acabou ajudando o programa a alcançar um pico superior a 1 ponto no Ibope, segundo dados de audiência divulgados sobre a atração.

Glória Vanique e Dani (foto: Reprodução internet)

Pode parecer curioso para quem está acostumado a imaginar que televisão só funciona quando tem celebridade, polêmica ou grandes atrações. Mas o resultado mostra justamente a força do formato popular do Mulheres: uma pauta simples, bem produzida e apresentada de maneira interessante pode segurar o telespectador.

A chegada de Glória também representa uma mudança importante de perfil. Conhecida por sua experiência no jornalismo, a apresentadora assumiu o desafio de comandar um programa essencialmente voltado ao entretenimento e ao público feminino. E, desde a estreia, vem buscando imprimir uma personalidade própria à atração. (NaTelinha)

O Mulheres é um verdadeiro sobrevivente da televisão brasileira. Desde 1980, passou pelas mãos de nomes históricos como Ione Borges, Claudete Troiano, Cátia Fonseca, Regina Volpato, Regiane Tápias e outras apresentadoras que ajudaram a construir sua identidade. A própria Glória já destacou que o programa acompanha diferentes gerações de mulheres brasileiras. (NaTelinha)

Agora, prestes a completar 45 anos, a atração parece ter encontrado um novo fôlego.

A nova direção da Gazeta tem motivos para comemorar. Em meio a uma televisão cada vez mais disputada, manter um programa no ar por quatro décadas e meia já seria uma façanha. Conseguir renovar a fórmula, trocar a apresentadora e ainda registrar crescimento de audiência é outro capítulo dessa história.

E Glória Vanique parece ter entendido o tamanho da responsabilidade. O desafio agora é transformar essa boa largada em uma trajetória consistente.

Afinal, o Mulheres já provou que não chegou aos 45 anos por acaso. Ele continua vivo, se reinventando e, pelo jeito, ainda tem muita história para contar.