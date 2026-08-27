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Valentina Xavier ganha festão de 15 anos e recebe familiares e amigos em festa luxuosa Influenciadora celebrou a chegada dos 15 anos com direito a valsa, DJ, pagode e uma festa que atravessou a madrugada no Rio Valentina Xavier, a Tina, completou 15 ano

Valentina Xavier ganha festão de 15 anos e recebe familiares e amigos em festa luxuosa

Influenciadora celebrou a chegada dos 15 anos com direito a valsa, DJ, pagode e uma festa que atravessou a madrugada no Rio

Valentina, Beto Xavier, Flavia Torres - (crédito: Foto reprodução internet)
Valentina, Beto Xavier, Flavia Torres - (crédito: Foto reprodução internet)

Valentina Xavier, a Tina, completou 15 anos em grande estilo. No último sábado, dia 22, a influenciadora reuniu familiares e amigos para uma festa luxuosa no Espaço Salinas, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

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A aniversariante foi o centro das atenções durante toda a noite e protagonizou um dos momentos mais emocionantes da celebração ao dançar a tradicional valsa ao lado do pai, Beto Xavier, e também do namorado. O momento marcou oficialmente a chegada de Tina a uma nova fase da vida.

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A organização da festa ficou sob o comando da empresária Flávia Xavier, que caprichou em cada detalhe para transformar a comemoração em uma noite especial. Além de sua doceria, a Sem Culpa, Flávia reuniu diversos parceiros para garantir uma produção à altura dos 15 anos da filha.

Espaço de festas e restaurante Salinas
Espaço de festas e restaurante Salinas (foto: Foto reprodução internet)

E, se teve valsa, também teve muita festa. A comemoração contou com DJ, show de pagode e muita animação entre os convidados. O clima foi tão bom que a festança atravessou a madrugada e só terminou por volta das 3h.

Com direito a família reunida, amigos, música, emoção e uma produção caprichada, Valentina Xavier comemorou os 15 anos como manda o figurino, com uma noite daquelas para ficar na memória.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 27/08/2026 03:18
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