SuperPop com Cariúcha aborda traição e vence a Band novamente

O SuperPop, comandado por Cariúcha nas noites de quarta-feira na RedeTV!, parece ter encontrado a fórmula para incomodar cada vez mais a concorrência. Mais uma vez, o programa saiu na frente da Band e garantiu uma vantagem significativa na audiência.

Na noite desta quarta-feira, a atração registrou 1,4 ponto de média no Ibope, contra apenas 0,5 ponto da Band, segundo os números divulgados. A diferença mostra que o programa vem se consolidando como uma verdadeira pedra no sapato da concorrente.

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O tema da noite também ajudou a turbinar o interesse do público. Cariúcha colocou em discussão assuntos que costumam render bastante nas redes sociais e na televisão, como traição, relacionamentos e relacionamento aberto, apostando no debate, na opinião dos convidados e, claro, na personalidade irreverente da apresentadora.

Nas últimas semanas, o SuperPop vem repetindo o bom desempenho diante da concorrência. O resultado desta quarta-feira reforça a estratégia da RedeTV! de apostar em uma atração popular, direta e sem medo de colocar assuntos polêmicos no centro da roda.

Cariúcha, que já virou uma das principais apostas da emissora, começa a transformar o SuperPop em um daqueles programas que a concorrência precisa ficar de olho. E, pelo visto, a Band já percebeu que a disputa nas noites de quarta-feira ganhou uma nova personagem.