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Por: Thiago Sodré

Band anuncia "Dossiê Celebridades", série de Leo Dias que promete revelar segredos dos famosos

Produção documental terá 12 episódios e estreia prevista para outubro; Belo e Patrícia Abravanel estão entre os nomes que serão abordados

Léo Dias - (crédito: Reprodução internet)
Léo Dias - (crédito: Reprodução internet)

A Band divulgou, nesta quarta-feira, 26 de agosto, a primeira chamada de “Dossiê Celebridades”, nova série documental comandada pelo jornalista e apresentador Leo Dias. A produção tem estreia prevista para outubro de 2026 e chega com a promessa de mergulhar em histórias, bastidores e assuntos que ainda não foram revelados ao grande público.

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Ao todo, a série terá 12 episódios, cada um dedicado a grandes personalidades do mundo dos famosos. Entre os nomes anunciados estão Belo e Patrícia Abravanel, que terão suas trajetórias e bastidores revisitados pela produção.

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Na chamada divulgada pela emissora, a promessa é daquelas que fazem o fofoqueiro de plantão parar tudo para assistir: “O que ninguém teve coragem de revelar, Leo Dias vai expor”.

Conhecido por transformar bastidores da vida dos famosos em assunto nacional, Leo Dias agora leva esse olhar para o formato documental. A proposta é reunir informações, histórias e revelações em episódios especiais, ampliando o universo da cobertura de celebridades para além da tradicional notícia diária.

A Band aposta alto na produção e na capacidade de Leo Dias de provocar curiosidade. Se a chamada já promete colocar fogo no parquinho, resta saber o que vem por aí quando os 12 episódios finalmente chegarem à tela.

 
 
 
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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 27/08/2026 03:29
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