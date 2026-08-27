Vidente Mestre José prevê reeleição de Lula para a Presidência em 2026

O vidente Mestre José voltou a movimentar as redes sociais ao fazer uma nova previsão sobre a política brasileira. Durante uma live, o paranormal abriu as cartas de tarô e afirmou ter visto a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial de 2026, derrotando Flávio Bolsonaro.

Segundo a leitura feita pelo vidente, Lula teria novamente um caminho favorável na disputa e, caso a previsão se confirme, voltaria a subir a tradicional rampa do Palácio do Planalto para mais um mandato à frente do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mestre José também relembrou previsões anteriores relacionadas à política nacional. De acordo com ele, já teria acertado as duas últimas eleições vencidas por Lula e também a vitória de Jair Messias Bolsonaro em 2018.

Agora, o vidente coloca frente a frente dois nomes que vêm sendo citados nas especulações para a corrida presidencial de 2026. De um lado, Lula, atual presidente. Do outro, Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na leitura do paranormal, porém, a disputa teria um desfecho favorável ao petista. Mestre José praticamente jogou um balde de água fria nas pretensões de Flávio e cravou que Lula seguirá no comando do país.

É claro que previsão de tarô não é pesquisa eleitoral nem garantia de resultado, mas uma coisa é certa: quando Mestre José abre as cartas e entra no terreno da política, a internet já prepara a pipoca para acompanhar o próximo capítulo.