Miguel Falabella explica por que sempre protegeu a vida pessoal dos holofotes

Miguel Falabella decidiu abrir o jogo sobre uma escolha que acompanha boa parte de sua trajetória artística: manter a vida pessoal longe dos holofotes. Em entrevista ao Roda Viva, o ator explicou que sempre fez questão de preservar os filhos, Theo e Cassiano, da exposição provocada por sua fama.

Segundo Falabella, os dois não deveriam carregar o peso da popularidade do pai nem se tornar personagens da imprensa simplesmente por serem seus filhos. Uma decisão bastante consciente de quem sempre separou o artista da pessoa que existe por trás das câmeras.

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A mesma proteção, segundo o ator, foi aplicada aos relacionamentos. Falabella afirmou que nunca teve interesse em ser colocado dentro de rótulos e contou que preferiu se preservar diante do preconceito que poderia enfrentar. “Me blindei mesmo”, declarou.

Para o artista, sua obra sempre foi mais interessante do que sua intimidade. E não deixa de ser uma escolha rara em tempos nos quais celebridade parece vir acompanhada de obrigação de mostrar até o café da manhã.

Falabella também comentou a repercussão de uma foto publicada ao lado do companheiro, Alexandre Altoé. O ator se mostrou surpreso com a enorme reação do público e reforçou que nunca permitiu que sua vida particular se transformasse em espetáculo.

A postura de Miguel Falabella mostra que, mesmo depois de décadas de carreira e enorme reconhecimento, ainda é possível estabelecer limites entre a fama e a intimidade. Afinal, o público pode conhecer o personagem, acompanhar o trabalho e admirar o artista, mas nem tudo precisa virar assunto de manchete.