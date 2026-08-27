Ana Castela recebe R$ 900 mil para show em cidade com pouco mais de 3 mil habitantes

Ana Castela voltou a chamar atenção pelos valores de seus contratos com prefeituras. Segundo levantamento publicado pelo Metrópoles, a cantora recebeu R$ 900 mil para realizar um show em Nova Belém, cidade de Minas Gerais que tem apenas 3.151 habitantes.

O contrato foi firmado pela prefeitura e o valor do cachê acabou despertando questionamentos justamente pelo tamanho do município. De acordo com o levantamento, os R$ 900 mil destinados à apresentação correspondem a aproximadamente 8,7% dos R$ 10,34 milhões recebidos por Nova Belém por meio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, em 2026 até a data da consulta.

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E esse não seria um caso isolado. O levantamento realizado pelo Metrópoles identificou 26 contratos de shows de Ana Castela com prefeituras ao longo de 2026. Somados, os contratos encontrados no Portal Nacional de Contratações Públicas chegam a R$ 22,68 milhões em cachês.

Os números impressionam não apenas pelo valor individual do show em Nova Belém, mas pelo montante acumulado em contratos públicos ao longo do ano. A contratação, vale destacar, não significa por si só qualquer irregularidade, já que os contratos públicos seguem regras específicas e precisam obedecer aos procedimentos legais.

Ainda assim, a cifra chama atenção. Para uma cidade com pouco mais de três mil moradores, desembolsar R$ 900 mil por uma única apresentação inevitavelmente coloca o cachê da cantora no centro do debate sobre gastos públicos com grandes shows.

Ana Castela, enquanto isso, segue valorizadíssima no mercado do sertanejo. E pelo visto, quando o assunto é cachê, o tamanho do município parece não ser exatamente proporcional ao tamanho da conta.