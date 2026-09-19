Nem Virgínia nem Viviane Araújo: saiba tudo sobre a coroação de Anitta na Grande Rio

Depois de muito disse me disse em torno da coroação de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio, a Coluna do Sodré descobriu, com exclusividade, como será o grande momento que promete movimentar a quadra da agremiação neste domingo, às 17h, em Duque de Caxias.

Nos últimos dias, surgiram rumores envolvendo Virgínia Fonseca e até mesmo Viviane Araújo. Uma das versões que circulou dava conta de que Anitta teria pedido para não receber a coroa das mãos da ex-rainha. Outra informação apontava Viviane como a responsável por colocar a faixa e a coroa na cantora.

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Mas, segundo informações obtidas pela coluna, não será nem Virgínia nem Viviane Araújo.

Anitta decidiu que sua coroação teria um significado muito mais pessoal e simbólico. A poderosa teria escolhido ser coroada por sua própria entidade espiritual, representada por uma criança ligada aos projetos infantis da Grande Rio.

Anitta e bateria da Grande Rio (foto: Foto reprodução internet)

E o ritual promete ser grandioso.

A preparação para a festa vem acontecendo em ritmo intenso na quadra da escola. Ensaios, produção, equipe da cantora e integrantes da agremiação trabalham nos mínimos detalhes para que nada saia do roteiro.

E quando a Coluna do Sodré diz mínimos detalhes, é literalmente isso. Até o trajeto que Anitta fará dentro da quadra foi ensaiado e cronometrado. Segundo fontes ligadas à escola, até o caminho que a cantora fará para chegar ao banheiro já foi previamente definido.

Tudo para que a apresentação aconteça sem imprevistos.

O trono de Equilibrium

Um dos momentos mais aguardados será a entrada da nova rainha. Anitta preparou algo diferente desde o início e, segundo fontes ouvidas pela coluna, um elemento muito marcante do universo de Equilibrium estará presente na cerimônia.

Anitta na Grande Rio (foto: Foto reprodução Instagran)

A icônica cadeira, uma espécie de trono formado por velas, utilizada pela cantora no projeto audiovisual, fará parte do momento da coroação.

E tem mais.

A informação que circula nos bastidores é que a rainha já estará posicionada na quadra e, no momento certo da apresentação, surgirá por detrás do trono, criando uma entrada teatral e cercada de simbolismo.

Tudo está sendo mantido sob absoluto sigilo pela escola e pela produção da cantora.

A Grande Rio prepara uma verdadeira festa para receber sua nova rainha, mas, pelo que a Coluna do Sodré descobriu, o domingo não será apenas uma coroação. Será uma espécie de ritual de apresentação de Anitta à comunidade de Caxias.

E, ao contrário dos rumores que tomaram conta das redes sociais nos últimos dias, a grande surpresa estará justamente em quem colocará a coroa na cabeça da poderosa.

A Coluna do Sodré descobriu. Agora é esperar o domingo para ver esse momento acontecer.