Plena, Cariúcha comemora aniversário entre familiares e amigos no Rio de Janeiro

Em meio às recentes polêmicas envolvendo seu nome nas redes sociais, Cariúcha deixou os burburinhos de lado e chegou plena ao Rio de Janeiro para comemorar mais um aniversário cercada por familiares e amigos.

A apresentadora do SuperPop, que é carioca, escolheu sua cidade natal para celebrar a data e, como manda a tradição, preferiu não revelar a idade real. Bem-humorada, ela brincou dizendo que está comemorando os famosos “2.7”.

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A festa aconteceu de forma intimista no Restaurante Novo, em Copacabana, comandado pelo empresário Edu Costah. Diferentemente de grandes eventos, Cariúcha optou por uma celebração mais reservada, reunindo um grupo pequeno de amigos, familiares e pessoas próximas.

















Passaram pelo local a vereadora Benny Briolly, o jornalista e colunista Thiago Sodré, a atriz Evelyn Montesano e a influenciadora Thaís Ibarra, que fizeram questão de prestigiar a aniversariante.

A organização ficou sob responsabilidade da assessora de imprensa da apresentadora, Claudia Magalhães, que cuidou dos detalhes da comemoração e também convidou pessoas próximas à artista, além de familiares e amigos ligados ao universo artístico.

Entre abraços, registros e muita resenha, Cariúcha aproveitou a noite para celebrar a vida, reencontrar pessoas queridas e, pelo menos por algumas horas, deixar as polêmicas de lado.

A aniversariante chegou plena, cercada por quem realmente importa e mostrando que, independentemente dos comentários da internet, motivo para comemorar não faltou.