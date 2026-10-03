Buzeira é inocentado de acusação de tráfico de drogas, esclarece defesa

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido nas redes sociais como Buzeira, não foi denunciado por tráfico de drogas. O esclarecimento partiu da própria defesa do influenciador, após informações que associaram seu nome ao crime no contexto das investigações envolvendo a Operação Narco Bet.

Em comunicado divulgado pelo escritório Malavasi Sociedade de Advogados, responsável pela defesa de Buzeira, os advogados Eugênio Carlo Balliano Malavasi e Lucas Gabriel Ruivo Ferreira afirmam que o tráfico de drogas não faz parte da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o influenciador.

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Segundo os defensores, Buzeira nunca respondeu a uma denúncia por tráfico de entorpecentes, seja no processo relacionado à Operação Narco Bet ou em qualquer outra ação penal.

A defesa chama atenção ainda para o fato de que a própria denúncia do Ministério Público Federal teria deixado claro que os fatos relacionados ao tráfico internacional de drogas, investigados anteriormente na Operação Narco Vela, não integram o objeto da acusação apresentada na Narco Bet.

Diante disso, os advogados classificam como “absolutamente inverídica” qualquer afirmação que relacione Buzeira ao tráfico de drogas.

Na avaliação da defesa, a associação não encontra respaldo no conteúdo da denúncia. O escritório afirma também que os crimes apontados como antecedentes à suposta lavagem de dinheiro estariam relacionados a atividades envolvendo “rifas e bets”, e não ao comércio de entorpecentes. Os advogados ainda questionam a existência de comprovação dessas condutas.

Buzeira foi preso preventivamente durante a Operação Narco Bet, deflagrada pela Polícia Federal em outubro de 2025. Meses depois, em agosto de 2026, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região concedeu habeas corpus e determinou a sua soltura, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Antes disso, em junho de 2026, o Ministério Público Federal havia apresentado denúncia contra o influenciador à Justiça Federal. Na ocasião, foram divulgadas acusações relacionadas a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Outros investigados também foram apontados por crimes como evasão de divisas e falsidade ideológica.

A defesa, porém, decidiu não comentar neste momento as demais imputações que envolvem o processo. Segundo os advogados, a decisão ocorre em respeito ao segredo de Justiça. As manifestações sobre essas questões serão apresentadas no momento processual considerado adequado.

Ao final do comunicado, o escritório afirma estar confiante de que os fatos serão devidamente esclarecidos ao longo do processo e reforça que Buzeira não foi denunciado por tráfico de drogas.