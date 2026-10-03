Andressa Urach se arrepende ao ter a língua bifurcada presa em piercing durante preliminares e busca médico para reverter procedimento

Andressa Urach, de 38 anos, decidiu tentar reverter a bifurcação da língua que fez em 2024 depois de um acidente durante a gravação de conteúdo adulto. A modelo, que já vinha falando publicamente sobre o arrependimento e as dificuldades na dicção, conta que prender uma das pontas da língua no piercing íntimo do companheiro foi o que a fez começar a procurar uma possibilidade de desfazer a modificação.

Durante a gravação, a língua de Andressa ficou presa no piercing e ela precisou interromper a cena. “Quando fui tirar a língua, percebi que estava presa. Meu primeiro impulso foi puxar, só que doeu e eu parei na hora porque fiquei com medo de rasgar. Quando consegui soltar, fui direto para o espelho ver se tinha machucado. Ali pensei: chega. Não quero passar por isso de novo”, conta.

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Andressa bifurcou a língua em julho de 2024 e, neste ano, assumiu que se arrependeu da decisão. Desde então, ela já contou que sente dificuldade principalmente para pronunciar R e S e que, em alguns momentos, a língua chega a “travar”. “Eu faço fono, tento melhorar a dicção, mas ainda sinto diferença. Já era uma coisa que vinha me incomodando e esse episódio acabou pesando ainda mais”, afirma.

Andressa está em busca de um cirurgião bucomaxilofacial para avaliar se é possível unir novamente as duas partes da língua e o que uma eventual reconstrução poderia mudar na fala. “Eu fiz porque quis e não coloco a responsabilidade em ninguém. Hoje me arrependo e quero saber se consigo ter minha língua de volta. Também quero mostrar isso nas minhas redes porque muita gente vê quando a gente faz essas coisas, mas precisa ver quando a gente se arrepende também. Se me perguntarem hoje se eu recomendo bifurcar a língua, eu digo que não”, conclui.