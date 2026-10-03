Silvia Braz é anunciada como nova integrante do BoF 500, lista que reúne os nomes mais relevantes que moldam a indústria global da moda

Silvia Braz acaba de ser anunciada como uma das novas integrantes do BoF 500 Class of 2026, lista criada pelo The Business of Fashion (BoF) que reúne profissionais e personalidades que estão moldando a indústria global da moda. A seleção considera a atuação e o impacto de nomes de diferentes áreas do setor, reunindo designers, executivos, empreendedores, profissionais de mídia, varejo, modelos e personalidades criativas.

Silvia Braz (foto: Foto divulgação)



A entrada de Silvia amplia a presença brasileira entre os nomes reconhecidos pelo principal índice global dedicado às pessoas que movimentam a indústria da moda e chega após uma trajetória de mais de uma década construída na interseção entre comunicação, moda, negócios e cultura.



Há cerca de 15 anos, quando o mercado de influência ainda começava a se desenhar no Brasil, Silvia criou um blog pessoal que posteriormente se transformaria em plataforma de conteúdo, profissão e, finalmente, em um negócio construído em torno de seu próprio nome. Formada em Direito, optou por um caminho profissional pouco convencional e esteve entre os nomes que ajudaram a transformar a relação entre personalidades, marcas e audiência no ambiente digital.

Clique Para Download

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Silvia Braz

Hoje, com uma comunidade de aproximadamente 2,2 milhões de seguidores no Instagram, Silvia está à frente de uma operação que envolve uma equipe no Brasil e projetos nas áreas de conteúdo, moda, beleza, luxo e estratégia de marca. Sua atuação combina a dimensão editorial de sua presença digital com uma visão de negócios construída ao longo dos anos.



Um dos principais ativos dessa trajetória é a relação de confiança construída com sua audiência. A capacidade de aproximar o público de universos como moda, luxo, viagens e cultura, sem abrir mão de uma comunicação pessoal e espontânea, tornou-se uma das características de seu trabalho e também um dos motivos que a aproximaram de algumas das principais marcas do mercado.



Ao longo dos anos, Silvia construiu relações de longo prazo com nomes globais como Tiffany & Co., da qual é Friend of the House, Valentino, Gucci, Prada, La Roche-Posay e Audi, além de empresas brasileiras como Arezzo, Eudora, Riachuelo, Hope e BTG. São cerca de 50 parcerias de marca desenvolvidas ao longo de sua trajetória, entre projetos de comunicação, conteúdo e posicionamento.



Sua presença também ultrapassou as fronteiras do ambiente digital. Silvia se tornou presença recorrente nas principais semanas internacionais de moda, especialmente em Nova York, Milão e Paris, além de participar de importantes eventos do calendário cultural internacional, como os festivais de Cannes e Veneza. Em 2026, esteve em diferentes momentos da temporada internacional, acompanhando apresentações de marcas como Gucci, Prada, Balenciaga, Valentino, mantendo uma agenda de relacionamento próxima a algumas das principais casas da indústria.



A experiência internacional também ganhou uma dimensão editorial com The Braz, série produzida para seu canal no YouTube, na qual Silvia compartilha bastidores de temporadas de moda, viagens e experiências que fazem parte de sua rotina profissional. A trajetória de Silvia acompanha também a própria evolução do mercado de influência. Ela começou a construir sua carreira quando ainda não existia uma definição clara para o trabalho de creator e transformou uma iniciativa pessoal em uma operação profissional, com negócios, equipe, relacionamento com grandes marcas e presença internacional.

Clique Para Download

Silvia Braz

“Receber esse reconhecimento do BoF tem um significado muito especial para mim. Minha relação com a moda começou pela comunicação, mas, ao longo dos anos, fui entendendo cada vez mais a dimensão desse mercado, as relações que ele constrói e a responsabilidade de representar o Brasil em espaços internacionais. Estar ao lado de profissionais que admiro e acompanho há tantos anos é uma grande honra”, afirma Silvia Braz.



A entrada no BoF 500 representa mais um capítulo de uma trajetória que vem se expandindo para além da criação de conteúdo. Se no início o desafio era construir uma audiência e encontrar espaço em um mercado ainda em formação, hoje Silvia atua em um ecossistema que conecta marcas, cultura, negócios e comunicação.



“Acredito que o mais importante é entender que uma trajetória se constrói no longo prazo. Tive a oportunidade de acompanhar e fazer parte de muitas transformações da comunicação e da moda nos últimos 15 anos, e acho que ainda estamos vivendo um momento de muitas possibilidades. Quero continuar aprendendo, criando relações e encontrando novas formas de contribuir para esse mercado. Fazer parte do BoF 500 me deixa ainda mais motivada a seguir construindo esse caminho com consistência e autenticidade”, completa.



Agora, Silvia Braz passa a integrar uma comunidade internacional que reúne profissionais responsáveis por influenciar diferentes dimensões da indústria da moda. Para a brasileira, o reconhecimento também reforça uma trajetória construída de forma independente e que, ao longo dos anos, transformou uma plataforma pessoal em um negócio com alcance internacional.