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Por: Thiago Sodré

Repórter de A Tarde é Sua vence mais uma disputa na Justiça

Julie Alves foi processada pelo empresário Gustavo Noronha, que alegava descumprimento de contrato e pedia indenização por danos materiais e morais

Julie Alves - (crédito: Reprodução internet)
Julie Alves - (crédito: Reprodução internet)

A repórter Julie Alves, do programa A Tarde é Sua, conquistou mais uma vitória nos tribunais. A jornalista foi alvo de uma ação movida pelo empresário Gustavo Noronha, que alegava que obrigações previstas em contrato não teriam sido cumpridas e também solicitava indenização por supostos danos materiais e morais.

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Durante o andamento do processo, no entanto, a defesa da repórter apresentou documentos e depoimentos que, segundo a representação jurídica, comprovaram que todas as obrigações estabelecidas no acordo entre as partes haviam sido cumpridas integralmente.

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A defesa ficou sob responsabilidade da advogada Dra. Andreia Cabral, que sustentou a inexistência de elementos capazes de caracterizar tanto prejuízo material quanto dano moral.

Dra. Andréia Cabral Brito
Dra. Andréia Cabral Brito (foto: Reprodução internet)

Um dos principais pontos apresentados pela defesa foi justamente a comprovação de que os compromissos assumidos no contrato foram efetivamente executados. A estratégia também buscou demonstrar que não houve qualquer situação que pudesse configurar ofensa à honra, à imagem ou à dignidade do empresário.

Com a análise das provas apresentadas durante o processo, as alegações feitas contra Julie Alves não prosperaram. A repórter, portanto, saiu vitoriosa na ação e foi absolvida das acusações apresentadas pelo empresário.

A decisão representa mais um resultado favorável para a jornalista em uma disputa judicial que envolvia diretamente sua atuação profissional e o cumprimento de obrigações contratuais.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 03/10/2026 17:05
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