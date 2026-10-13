Buzeira cresce em popularidade e vira fenômeno do Instagram

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, vem se tornando um dos maiores fenômenos da internet no Brasil. Ele acaba de superar a marca de 15 milhões de seguidores no Instagram.

O número simbólico foi atingido em cerca de quatro anos de presença na rede social e tem subido continuamente, já figurando na casa de 15,4 milhões.

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No Instagram, o seu perfil se destaca pelo engajamento. Os stories chegam a bater 6 milhões de visualizações e mesmo vídeos longos para os padrões da plataforma (com mais de 1 minuto) registram cerca de 2 milhões de curtidas.

O influenciador diz que, em alguns momentos, a popularidade o assustou, mas já se acostumou a ser uma pessoa pública. “O que sou nas redes é o que sou na minha vida pessoal. Procuro ser transparente e leal com o meu público”, afirma.

Buzeira ficou conhecida por compartilhar fotos e vídeos de viagens extravagantes, carros de luxo e festas de grande porte, entre outras vivências pouco comuns para um jovem oriundo da periferia de São Paulo.

O influenciador também tem o costume de presentear motoboys e fazer doações a comunidades carentes, além de ajudar crianças na África com alimentos e recursos financeiros para projetos sociais.