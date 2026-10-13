Virginia Fonseca confirma pedido inusitado a Paolla Oliveira após deixar a Grande Rio

Virginia Fonseca confirmou uma informação que movimentou os bastidores do Carnaval carioca. A influenciadora revelou que pediu a Paolla Oliveira que voltasse ao posto de rainha de bateria da Grande Rio, antes de anunciar sua saída da agremiação.

A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, e confirmada pela própria Virginia nesta terça-feira (13), ao ser abordada na saída de um salão de beleza, em São Paulo. Questionada sobre o assunto, ela foi direta: “É verdade, é verdade”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao ouvir de uma pessoa que mulheres apoiam mulheres, a influenciadora concordou: “Com certeza”.

Segundo Lucas Pasin, Virginia já cogitava deixar o cargo quando começaram a circular rumores de que Paolla estaria negociando sua ida para a Imperatriz Leopoldinense. Diante desse cenário, a influenciadora decidiu procurar a atriz e sugerir que ela retomasse o posto que ocupou durante anos na escola de Duque de Caxias.

“Volta para o cargo que sempre foi teu, Paolla. A comunidade te ama!”, teria escrito Virginia na mensagem enviada à atriz.

Paolla não quis voltar à Grande Rio

Apesar da iniciativa de Virginia, Paolla Oliveira não demonstrou interesse em reassumir o posto na Grande Rio. De acordo com a coluna de Lucas Pasin, a atriz agradeceu o contato, desejou boa sorte à influenciadora e sinalizou que seu ciclo na agremiação havia chegado ao fim.

A escola ainda teria tentado reverter a situação. O presidente Jayder Soares procurou Paolla por telefone, mas, segundo as informações divulgadas, ela não atendeu à ligação.

Sem o retorno da atriz, a Grande Rio seguiu com seus planos e anunciou Anitta para ocupar o posto de rainha de bateria. Já Paolla Oliveira acertou sua chegada à Imperatriz Leopoldinense, onde será coroada no próximo sábado (17).

A confirmação de Virginia esclarece um dos bastidores mais comentados da troca de rainhas de bateria e revela que, antes de deixar oficialmente o posto, a influenciadora chegou a tentar abrir caminho para o retorno de uma das figuras mais marcantes da história recente da Grande Rio.