Em meio a rumores de separação, Patrícia Abravanel viaja com a mãe e os filhos sem Fábio Faria

Patrícia Abravanel voltou a movimentar os bastidores das celebridades em meio aos rumores de uma possível separação de Fábio Faria. Depois de chamar a atenção ao aparecer sem aliança durante uma gravação do Programa Silvio Santos, no SBT, a apresentadora voltou a despertar a curiosidade dos internautas ao surgir em uma viagem pela Itália acompanhada da mãe, Iris Abravanel, e dos três filhos, sem a presença do marido.

Nas redes sociais, Patrícia compartilhou registros dos passeios em família e não passou despercebida. Além de viajar sem Fábio, a apresentadora também apareceu sem a aliança de compromisso, detalhe que alimentou ainda mais as especulações sobre o momento vivido pelo casal.

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Iris e Patrícia Abravanel (foto: Reprodução internet)

Os rumores ganharam força após o nome de Fábio Faria ser associado às repercussões do caso Banco Master. O ex-ministro foi citado em alegações envolvendo supostos eventos promovidos para Daniel Vorcaro, proprietário do banco. As circunstâncias dessas acusações, porém, precisam ser devidamente esclarecidas, e não há confirmação de que esse episódio tenha provocado uma eventual crise conjugal.

Nos bastidores, circulam comentários de que Patrícia e Fábio estariam vivendo um período de afastamento e teriam decidido dar uma pausa no relacionamento. Até o momento, entretanto, não houve anúncio público de separação por parte dos dois.

Casados desde 2017, Patrícia e Fábio são pais de três filhos e costumam manter a vida familiar longe de grandes exposições. Por isso, a ausência do marido na viagem e o fato de a apresentadora aparecer sem aliança acabaram alimentando ainda mais a curiosidade do público.

Por enquanto, os sinais observados nas aparições públicas não são suficientes para confirmar o fim do casamento. Resta saber se Patrícia Abravanel ou Fábio Faria vão se pronunciar sobre os rumores que cercam a relação