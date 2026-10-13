Questionada, Virginia Fonseca não nega fim de namoro com Vini Jr.

Virginia Fonseca voltou a movimentar os bastidores das celebridades durante uma passagem por São Paulo. Recém-chegada de Miami, onde esteve acompanhada de Zé Felipe e dos filhos, a influenciadora aproveitou a visita à capital paulista para retocar o visual em um renomado salão de beleza. Na saída, porém, acabou cercada por representantes de páginas de fofoca e precisou lidar com perguntas sobre sua vida amorosa.

Abordada pelo perfil Porta dos Famosos, Virginia foi questionada sobre os rumores de que teria colocado um ponto final no namoro com Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid. O que chamou a atenção foi a reação da influenciadora, que preferiu ficar em silêncio e não negou o possível término.

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A postura foi suficiente para alimentar ainda mais as especulações sobre o romance. Após cerca de quatro meses de relacionamento, o casal estaria enfrentando uma possível crise, segundo rumores que circulam nos bastidores. Virginia, no entanto, não confirmou o fim do namoro e tampouco esclareceu se continua com o jogador. Por enquanto, o silêncio fala mais alto, mas não serve como confirmação de uma separação.

Virginia confirma pedido a Paolla Oliveira

Se o assunto era relacionamento, Virginia preferiu não se aprofundar. Já quando a conversa chegou ao Carnaval, a influenciadora foi mais direta e confirmou uma informação divulgada com exclusividade pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

A ex-rainha de bateria da Grande Rio admitiu que procurou Paolla Oliveira para sugerir que a atriz reassumisse o posto na escola de samba de Duque de Caxias. A iniciativa teria acontecido quando Virginia já considerava deixar o cargo e soube que Paolla estaria negociando sua chegada à Imperatriz Leopoldinense.

Segundo as informações divulgadas, Virginia enviou uma mensagem diretamente à atriz, destacando o carinho da comunidade da Grande Rio por ela e sugerindo que voltasse a ocupar o posto que marcou sua trajetória no Carnaval.

Paolla, por sua vez, teria respondido de maneira cordial, agradecendo o contato e desejando boa sorte à influenciadora, sem demonstrar interesse em retornar à agremiação.

Enquanto os bastidores do Carnaval começam a se reorganizar, a vida amorosa de Virginia continua cercada de interrogações. A influenciadora confirmou o pedido feito a Paolla, mas, quando o assunto é Vini Jr., preferiu não abrir o jogo. E, sem uma declaração oficial, o suposto término segue no terreno dos rumore