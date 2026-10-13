Paolla Oliveira retorna ao Carnaval do Rio de Janeiro com coroação neste sábado, dia 17

Paolla Oliveira está de volta ao Carnaval carioca! Depois de encerrar seu ciclo como rainha de bateria da Grande Rio, a atriz já tem um novo destino na folia e promete movimentar os bastidores do samba. Confirmada no posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, Paolla será coroada neste sábado, dia 17, na quadra da agremiação, em Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A chegada da atriz à verde e branco já desperta grande expectativa entre os admiradores do Carnaval. Com uma trajetória marcante na avenida, Paolla conquistou o carinho do público e se tornou um dos nomes mais lembrados quando o assunto é realeza do samba. Agora, ela inicia uma nova etapa, cercada de curiosidade e da expectativa de conquistar também a comunidade da Imperatriz.

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A promessa é de quadra cheia para acompanhar de perto a coroação. A comunidade da escola e os fãs da atriz devem marcar presença para celebrar a chegada da nova rainha, que assume o posto em um momento de renovação para a agremiação.

A troca de escola também coloca Paolla novamente no centro das atenções, especialmente depois das especulações envolvendo seu possível retorno à Grande Rio. Apesar das tentativas de reaproximação, a atriz seguiu outro caminho e agora se prepara para defender as cores da Imperatriz Leopoldinense.

Com a coroação marcada, a expectativa fica por conta do primeiro grande encontro de Paolla com a nova comunidade e dos próximos capítulos dessa parceria que promete dar o que falar até o desfile na Marquês de Sapucaí.