À procura de um novo amor: ‘Love Lucas’, reality de Lucas Guimarães, já tem data de estreia

O apresentador e influenciador Lucas Guimarães está prestes a viver uma experiência diferente diante das câmeras. Em busca de novas conexões e, quem sabe, de um novo amor, ele será o protagonista do Love Lucas, reality exclusivo que estreia no dia 13 de novembro, na plataforma Privacy. A produção aposta em romance, convivência, festas e muita expectativa sobre os relacionamentos que podem surgir ao longo da experiência.

Gravado em uma mansão no litoral de Alagoas, o projeto reúne Lucas e oito participantes de diferentes perfis e regiões do Brasil em uma temporada de 40 dias de convivência. Entre os nomes confirmados está Alex Gallete, influenciador e ex-participante de A Fazenda. Também participam Guilherme Matheus, influenciador trans, e Alysson Santana, nutricionista e Mister Pernambuco.

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A dinâmica promete movimentar a mansão com encontros especiais, festas, jogos e desafios, colocando à prova a afinidade entre os participantes. Mas o reality não pretende mostrar apenas momentos de descontração. Lucas também dividirá com o público sentimentos, dúvidas, medos e expectativas, revelando um lado mais pessoal de sua vida afetiva.

43 episódios e conteúdo exclusivo para assinantes

Com direção de Michael Ukstin, Love Lucas terá 43 episódios diários, produzidos em formato vertical e pensados especialmente para quem acompanha conteúdos pelo celular. Além dos episódios regulares, os assinantes terão acesso a conteúdos extras e versões estendidas dos encontros, ampliando a experiência e permitindo acompanhar momentos que vão além da edição principal.

A estreia também representa uma nova aposta da Privacy no mercado de entretenimento digital, investindo em produções próprias e aproximando influenciadores de suas comunidades por meio de formatos audiovisuais exclusivos.

Quanto custa acompanhar o reality?

Para assistir ao Love Lucas, será necessário assinar o perfil de Lucas Guimarães na Privacy. Os planos começam em R$ 14,90 mensais. Também existem opções de assinatura trimestral por R$ 40,23 e semestral a partir de R$ 70,00, conforme as condições disponíveis na plataforma.

Os assinantes já podem conferir conteúdos de pré-estreia, incluindo imagens da mansão onde o reality foi gravado e apresentações dos oito participantes que dividirão essa experiência com Lucas.