Casal famoso enfrenta separação, mas sem opção de moradia ainda dividem o mesmo teto

Nos bastidores do mundo dos famosos, um relacionamento de longa duração estaria passando por um momento bastante delicado. Depois de quase uma década de história, entre casamento, separação anunciada e reconciliação, os protagonistas dessa novela amorosa estariam enfrentando mais uma crise.

O detalhe curioso é que, apesar do desgaste na relação e da possibilidade de um rompimento, os dois ainda não teriam encontrado uma alternativa de moradia para seguir caminhos separados. Com isso, continuam dividindo o mesmo teto, mesmo diante das dificuldades na convivência.

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Para quem acompanha a trajetória do casal, algumas pistas podem ajudar a desvendar esse mistério: o romance começou em 2016, nos bastidores de um famoso reality culinário exibido dentro de um programa matinal da televisão brasileira. O casamento aconteceu no mesmo ano, mas a história não foi exatamente um conto de fadas.

Em agosto de 2023, eles chegaram a anunciar o fim da união, após quase sete anos juntos, mas acabaram reatando alguns meses depois. Agora, ao que tudo indica, a relação estaria novamente em uma encruzilhada.