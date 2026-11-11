Tratando o câncer, Tony Bellotto enfrenta nova internação e preocupa fãs

O músico Tony Bellotto, de 66 anos, voltou a preocupar fãs após enfrentar uma nova intercorrência de saúde durante o tratamento contra um câncer de pâncreas. O guitarrista da banda Titãs precisou ser internado no dia 6 de novembro, após apresentar um problema clínico que não teve detalhes divulgados publicamente.

A informação foi confirmada pela oncologista Fernanda Caparelli, responsável pelo acompanhamento do artista. Segundo a médica, Tony estava bem, mas precisaria permanecer sob observação e receber os cuidados necessários. A internação ocorreu por precaução médica.

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Por conta da situação, o músico também precisou cancelar sua participação em um congresso de oncologia no Rio de Janeiro, onde daria uma palestra, além de ficar de fora de um show dos Titãs marcado para o dia 7 de novembro, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A apresentação aconteceu normalmente com os demais integrantes.

Tony foi diagnosticado com câncer de pâncreas em março de 2025. Desde então, passou por uma cirurgia para retirada do tumor e sessões de quimioterapia. Em entrevistas recentes, revelou que, embora não esteja fazendo quimioterapia neste momento, continua em tratamento e acompanhamento médico para controlar a doença.

O artista também falou abertamente sobre como o diagnóstico mudou sua maneira de enxergar a vida. Apesar das dificuldades, vinha retomando sua rotina, incluindo atividades musicais e compromissos profissionais.

A nova internação reacendeu a preocupação dos admiradores, que seguem enviando mensagens de carinho e desejando a recuperação do músico.