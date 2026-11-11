Deolane pode ser considerada presa de alta periculosidade ao ser transferida para penitenciária federal

A situação de Deolane Bezerra pode ganhar um novo capítulo nos próximos dias. Presa desde maio de 2026, a advogada e influenciadora está no radar do Ministério Público, que avalia solicitar sua transferência para uma penitenciária federal de segurança máxima, em Porto Velho, Rondônia.

A possibilidade foi divulgada pelo portal LeoDias e confirmada por outros veículos de comunicação. Segundo as informações, a intenção seria dificultar a comunicação da influenciadora com pessoas de seu círculo próximo, especialmente familiares, além de restringir possíveis contatos externos relacionados às investigações.

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Mas será que uma transferência para um presídio federal significa que Deolane passou a ser considerada uma presa de alta periculosidade?

Não necessariamente. O encaminhamento para uma unidade federal de segurança máxima não representa, por si só, uma classificação automática de periculosidade. A medida pode ser solicitada diante de critérios específicos de segurança, risco à ordem pública ou necessidade de isolamento e controle de comunicação. A inclusão no sistema federal depende de fundamentação legal e autorização judicial.

A principal unidade considerada seria a Penitenciária Federal de Porto Velho. Antes de chegar a essa possibilidade, outras quatro unidades teriam sido avaliadas e descartadas por questões geográficas e de segurança.

Entenda a prisão

Deolane foi presa durante a Operação Vérnix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa com ligação ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo as investigações, estruturas financeiras relacionadas à influenciadora teriam sido utilizadas para ocultar a origem de recursos.

A advogada nega as acusações e contesta as suspeitas apresentadas pela investigação. Ela permanece presa preventivamente na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo.

Até o momento, a transferência para Rondônia ainda não foi autorizada pela Justiça. Caso seja aprovada, Deolane passará a cumprir custódia em um regime federal com protocolos de segurança mais rigorosos, o que poderá representar uma mudança significativa em sua rotina dentro do sistema penitenciário.