Mestre José faz nova previsão envolvendo os filhos de Bolsonaro: "Todos poderão ser presos"

O vidente Mestre José acaba de lançar mais uma previsão envolvendo os bastidores da política brasileira. Desta vez, o alvo de suas declarações são os filhos de Jair Messias Bolsonaro. Segundo o espiritualista, todos eles poderão enfrentar sérios problemas com a Justiça e acabar atrás das grades.

Em sua previsão, Mestre José também menciona os familiares que estariam fora do Brasil, nos Estados Unidos, e afirma que uma eventual mudança no cenário político internacional poderia abrir caminho para que eles fossem obrigados a retornar ao território brasileiro.

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O vidente ganhou ainda mais repercussão nas redes sociais após prever a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra Flávio Bolsonaro. A previsão foi feita meses antes da votação e acabou se confirmando nas urnas, com a reeleição do petista.

Mestre José (foto: Reprodução internet)

Outro episódio que movimentou as redes foi a previsão de que Flávio Bolsonaro deixaria o Brasil rumo aos Estados Unidos após uma eventual derrota eleitoral. O senador efetivamente seguiu para os Estados Unidos depois do resultado, em 28 de outubro, episódio que ganhou repercussão nacional.

Agora, Mestre José volta a colocar a família Bolsonaro no centro de suas previsões, desta vez com a possibilidade de que todos os filhos do ex-presidente enfrentem consequências judiciais.

Vale ressaltar que as declarações sobre futuras prisões são previsões do vidente e não representam decisões ou determinações da Justiça.

Será que mais uma previsão de Mestre José está prestes a movimentar os bastidores da política brasileira?