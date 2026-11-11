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Por: Thiago Sodré

Apolíne é acusada de transfobia após desconvidar Maya Massafera de seu casamento e atacar aparência da influenciadora

Briga entre as duas teria começado por falta de interação nas redes sociais, mas declarações com ataques à aparência e à representatividade de Maya provocaram revolta entre internautas.

Maya Massafera e Apoline - (crédito: reprodução internet)
Maya Massafera e Apoline - (crédito: reprodução internet)

A polêmica envolvendo Apolíne e Maya Massafera ganhou novos desdobramentos e passou a provocar revolta nas redes sociais. Internautas começaram a acusar Apolíne de transfobia depois que a influenciadora decidiu desconvidar a ex-amiga de seu casamento e partir para ataques pessoais.

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Durante o desentendimento, motivado, segundo relatos, pela falta de interação entre as duas nas redes sociais, Apolíne teria chamado Maya de “ganso”, “espantalho”, “feia” e “falsa”, além de questionar sua representatividade na internet. As declarações provocaram uma onda de críticas, com seguidores apontando que as ofensas ultrapassaram os limites de uma simples briga entre amigas e levantaram questionamentos sobre preconceito e transfobia.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 11/11/2026 16:33
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