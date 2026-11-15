Uma bomba acaba de envolver o nome de Virgínia Fonseca e Neymar Jr. em situação constrangedora

Uma verdadeira bomba promete movimentar o mundo dos famosos! Virginia Fonseca e Neymar Jr. tiveram seus nomes envolvidos em uma situação que promete dar muito o que falar. Segundo informações divulgadas neste domingo (15) pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois teriam ficado durante uma festa realizada no dia 6 de novembro, pouco antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

De acordo com pessoas que estavam no evento, o suposto envolvimento teria ido além de uma simples troca de olhares, com direito a beijo na boca e até momentos de intimidade. A comemoração aconteceu em um ambiente reservado de um espaço de pôquer, onde os convidados estavam proibidos de utilizar celulares.

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E os detalhes não param por aí! Segundo os relatos, Virginia teria chamado a atenção ao rebolar em cima de Neymar, que estava sentado em um sofá. Os dois também teriam consumido bastante bebida alcoólica durante a festa.

Em outro momento, o jogador teria pegado o microfone para brincar com a influenciadora, chamando-a de “Vivibora”, apelido conhecido entre amigos e fãs.

A situação ganha contornos ainda mais delicados porque Neymar é casado com Bruna Biancardi, que está grávida de Mariah, terceira filha do casal.

Vale lembrar que Virginia e Bruna já protagonizaram momentos de desconforto público. Recentemente, a influenciadora admitiu ter ligado para Neymar por volta das 2h da madrugada para tratar de assuntos relacionados ao leilão do Instituto Neymar. A atitude não teria agradado à esposa do jogador, que chegou a demonstrar publicamente seu incômodo.

Procurada, a assessoria de Virginia Fonseca negou categoricamente as informações divulgadas pelo Metrópoles, classificando os relatos como absolutamente falsos.

Até o momento, não há confirmação independente sobre o suposto envolvimento. Mas uma coisa é certa: a história já reúne todos os ingredientes para provocar uma enorme repercussão no universo das celebridades.