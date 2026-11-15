Virginia se pronunciou e negou qualquer envolvimento com Neymar

No comunicado, a equipe também lembrou que não é a primeira vez que Virginia precisa desmentir especulações envolvendo sua vida amorosa. Há poucos dias, ela também foi apontada como suposto affair do piloto argentino Franco Colapinto, que, segundo a nota, sequer permaneceu no Brasil após a corrida.
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NOTA OFICIAL
“A assessoria de imprensa de Virginia Fonseca repudia veementemente as informações divulgadas, que são absolutamente falsas.
Não é a primeira vez que Virginia precisa desmentir especulações infundadas sobre sua vida pessoal.
Há poucos dias, Virginia foi apontada como suposto affair do piloto Franco Colapinto, que sequer ficou no Brasil após a corrida.
Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação.”
Com a negativa oficial, Virginia tenta colocar um ponto final nas especulações. Agora, a polêmica coloca frente a frente os relatos divulgados pelo Metrópoles e a versão apresentada pela assessoria da influenciadora.