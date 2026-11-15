Casado, Neymar se pronuncia e nega envolvimento com Virgínia

O burburinho envolvendo Neymar Jr. e Virgínia Fonseca ganhou mais um capítulo. Depois de informações sobre um possível envolvimento entre o jogador e a influenciadora circularem nas redes sociais e repercutirem na imprensa, o craque decidiu se manifestar publicamente para colocar um ponto final nas especulações.

Casado, Neymar demonstrou irritação com os rumores e afirmou que as notícias sobre um suposto relacionamento com outra pessoa não correspondem à realidade. Embora diga não ter o costume de utilizar os stories para esse tipo de posicionamento, o jogador avaliou que a situação ultrapassou os limites e resolveu falar diretamente com seus seguidores.

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Na publicação, Neymar também alfinetou quem estaria mais interessado na repercussão dos nomes envolvidos do que nos fatos. O atleta ainda fez questão de destacar que sua equipe já havia se manifestado anteriormente, mas que decidiu reforçar pessoalmente a negativa.

Confira a íntegra da declaração:

NOTA PUBLICADA POR NEYMAR:

“Não sou de fazer isso aqui no meu stories

Mas dessa vez passaram dos limites, está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego!

É triste viver que as pessoas estão mais pelo hype dos nomes do que a realidade em si.

Minha equipe já se posicionou mas tive que vir aqui falar para dar o ultimato!

Grande abraço e deixa eu jogar meu poker em paz