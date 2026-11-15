Simone Mendes surpreende público no Rio de Janeiro ao deixar o palco e encerrar show no meio da plateia

Simone Mendes surpreendeu o público carioca durante sua apresentação no Qualistage, no Rio de Janeiro. Em um momento inesperado, a cantora deixou o palco e decidiu encerrar o espetáculo no meio da plateia, mais precisamente no setor de camarotes, localizado no segundo piso do estabelecimento.

A atitude levantou o público e transformou os momentos finais do show em uma experiência ainda mais próxima dos fãs. Sem se limitar ao palco, Simone mostrou que gosta de estar pertinho de quem acompanha sua carreira, encerrando a apresentação em grande estilo e arrancando a atenção de quem estava por lá.