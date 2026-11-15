InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Simone Mendes surpreende público no Rio de Janeiro ao deixar o palco e encerrar show no meio da plateia

Cantora abandonou o palco durante apresentação no Qualistage e levou a emoção do espetáculo para o segundo piso da casa de shows.

Simone Mendes - (crédito: Foto Thiago Sodré)
Simone Mendes - (crédito: Foto Thiago Sodré)

Simone Mendes surpreendeu o público carioca durante sua apresentação no Qualistage, no Rio de Janeiro. Em um momento inesperado, a cantora deixou o palco e decidiu encerrar o espetáculo no meio da plateia, mais precisamente no setor de camarotes, localizado no segundo piso do estabelecimento.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A atitude levantou o público e transformou os momentos finais do show em uma experiência ainda mais próxima dos fãs. Sem se limitar ao palco, Simone mostrou que gosta de estar pertinho de quem acompanha sua carreira, encerrando a apresentação em grande estilo e arrancando a atenção de quem estava por lá.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

  • Google Discover Icon
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 15/11/2026 15:48
    x