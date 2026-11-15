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Por: Thiago Sodré

César Ramos quebra o silêncio e fala sobre relação com Virginia Fonseca após beijo que movimentou a web

Piloto, que protagonizou um dos beijos mais comentados dos últimos dias ao lado da influenciadora, abriu o jogo em entrevista exclusiva ao portal LeoDias.

Virginia e César Ramos - (crédito: Reprodução internet)
Virginia e César Ramos - (crédito: Reprodução internet)

César Ramos, piloto que ganhou os holofotes após ser flagrado aos beijos com Virginia Fonseca durante uma festa, resolveu comentar sobre a relação entre os dois.

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Dono de um dos beijos que mais movimentaram as redes sociais nos últimos dias, o piloto falou sobre o assunto com exclusividade durante uma entrevista ao portal LeoDias.

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A declaração promete alimentar ainda mais a curiosidade do público sobre os bastidores dessa aproximação. Afinal, depois da repercussão do beijo, a pergunta que não quer calar é: será que vem romance por aí?

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 15/11/2026 15:55
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