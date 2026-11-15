César Ramos quebra o silêncio e fala sobre relação com Virginia Fonseca após beijo que movimentou a web

César Ramos, piloto que ganhou os holofotes após ser flagrado aos beijos com Virginia Fonseca durante uma festa, resolveu comentar sobre a relação entre os dois.

Dono de um dos beijos que mais movimentaram as redes sociais nos últimos dias, o piloto falou sobre o assunto com exclusividade durante uma entrevista ao portal LeoDias.

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A declaração promete alimentar ainda mais a curiosidade do público sobre os bastidores dessa aproximação. Afinal, depois da repercussão do beijo, a pergunta que não quer calar é: será que vem romance por aí?