Cariúcha e Thiago Sodré colocam traições dos famosos em pauta no SuperPop

Cariúcha comandou mais uma gravação do SuperPop, na RedeTV!, ao lado do colunista Thiago Sodré. Desta vez, o assunto que esquentou os bastidores foi um dos temas que mais despertam a curiosidade do público: traição no mundo dos famosos.

Com convidados especiais, a atração colocou na roda histórias que deram o que falar, incluindo as especulações envolvendo Belo e seu suposto trisal, além de uma possível traição envolvendo o sertanejo Matheus.

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Entre opiniões, revelações e muita repercussão, o programa promete render boas discussões e mostrar que, quando o assunto é relacionamento dos famosos, sempre tem muita história para contar.