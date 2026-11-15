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Por: Thiago Sodré

Cariúcha e Thiago Sodré colocam traições dos famosos em pauta no SuperPop

Gravação do programa da RedeTV! reuniu convidados para discutir polêmicas envolvendo Belo, seu suposto trisal e os rumores de traição em torno do sertanejo Matheus.

Cariúcha e Thiago Sodré - (crédito: Foto Thiago Sodré)
Cariúcha e Thiago Sodré - (crédito: Foto Thiago Sodré)

Cariúcha comandou mais uma gravação do SuperPop, na RedeTV!, ao lado do colunista Thiago Sodré. Desta vez, o assunto que esquentou os bastidores foi um dos temas que mais despertam a curiosidade do público: traição no mundo dos famosos.

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Com convidados especiais, a atração colocou na roda histórias que deram o que falar, incluindo as especulações envolvendo Belo e seu suposto trisal, além de uma possível traição envolvendo o sertanejo Matheus.

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Entre opiniões, revelações e muita repercussão, o programa promete render boas discussões e mostrar que, quando o assunto é relacionamento dos famosos, sempre tem muita história para contar.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 15/11/2026 15:59
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