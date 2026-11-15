Bella Campos desembarca de mãos dadas com modelo no Rio e assume romance: "Estou apaixonada"

Bella Campos parece estar vivendo uma nova fase no amor! A atriz foi flagrada desembarcando de mãos dadas com a modelo Thalita Ferreira em um aeroporto do Rio de Janeiro. A cena chamou a atenção e levantou suspeitas de um possível romance entre as duas.

Mas, ao que tudo indica, não se trata apenas de especulação. Bella assumiu o relacionamento e ainda abriu o coração ao falar sobre o novo momento de sua vida amorosa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A atriz contou que está apaixonada e que o romance tem feito muito bem a ela. Discreta quando o assunto é vida pessoal, Bella acabou deixando escapar que está feliz e vivendo uma fase especial ao lado da modelo.