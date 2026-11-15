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Por: Thiago Sodré

Bella Campos desembarca de mãos dadas com modelo no Rio e assume romance: "Estou apaixonada"

Atriz foi flagrada ao lado de Thalita Ferreira em aeroporto carioca, levantando rumores de relacionamento. Bella confirmou o namoro e revelou que a nova relação está lhe fazendo muito bem.

Bella Campos e Thalita Ferreira - (crédito: Reprodução internet)
Bella Campos e Thalita Ferreira - (crédito: Reprodução internet)

Bella Campos parece estar vivendo uma nova fase no amor! A atriz foi flagrada desembarcando de mãos dadas com a modelo Thalita Ferreira em um aeroporto do Rio de Janeiro. A cena chamou a atenção e levantou suspeitas de um possível romance entre as duas.

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Mas, ao que tudo indica, não se trata apenas de especulação. Bella assumiu o relacionamento e ainda abriu o coração ao falar sobre o novo momento de sua vida amorosa.

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A atriz contou que está apaixonada e que o romance tem feito muito bem a ela. Discreta quando o assunto é vida pessoal, Bella acabou deixando escapar que está feliz e vivendo uma fase especial ao lado da modelo.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 15/11/2026 16:07
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