Casal famoso da Globo teria levado o sadomasoquismo longe demais e atriz aparece com marcas suspeitas

Um famoso e belo casal de artistas da TV Globo, junto há mais de 15 anos, resolveu sair da rotina e dar uma apimentada no relacionamento. Para turbinar a intimidade, os pombinhos teriam decidido experimentar novas técnicas sexuais, incluindo o famoso sadomasoquismo.

Até aí, tudo certo! Afinal, entre quatro paredes, cada casal sabe muito bem como conduzir suas experiências. O problema é que, pelo visto, a falta de experiência nesse território teria feito os artistas perderem um pouquinho a medida.

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A história que circula nos bastidores é que as experiências teriam ultrapassado os limites e até chamado a atenção dos vizinhos. Para completar o mistério, a famosa, que atualmente está fazendo o maior sucesso em uma novela, teria sido vista com marcas arroxeadas nos pulsos e pequenas queimaduras que lembrariam pingos de vela.

Coincidência ou não, a situação acabou alimentando comentários e levantando suspeitas sobre o que estaria acontecendo longe dos holofotes.

Ah, o amor! Apimentar a relação pode ser uma delícia, desde que tudo aconteça com consentimento, cuidado e segurança. O importante é ser feliz! Só não vale deixar as histórias escaparem das quatro paredes, porque, quando o assunto envolve famosos, o povo comenta mesmo!