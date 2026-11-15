Nicole Fagundes e Thiago Sodré esquentam o SuperPop ao debater relação de Belo com musa da Unidos da Tijuca

Nicole Fagundes e Thiago Sodré deram o que falar durante a gravação do SuperPop, na RedeTV!. Ao lado dos convidados, os dois esquentaram o debate ao comentar os detalhes da relação envolvendo o cantor Belo, Rayane Figliuzzi e a musa da Unidos da Tijuca.

O assunto rendeu comentários, opiniões e muita discussão nos bastidores da atração, especialmente diante das especulações que cercam a vida amorosa do pagodeiro.

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Com Cariúcha no comando, o SuperPop promete colocar os relacionamentos dos famosos no centro da conversa, sem deixar escapar os assuntos que estão dando o que falar na internet.

Apesar da repercurssão, Nicole evitou a todo custo associar o nome de Belo e Rayane Figliuzzi durante a gravação