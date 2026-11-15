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Por: Thiago Sodré

Nicole Fagundes e Thiago Sodré esquentam o SuperPop ao debater relação de Belo com musa da Unidos da Tijuca

Gravação do programa da RedeTV! trouxe à tona detalhes envolvendo o cantor Belo, Rayane Figliuzzi e a musa da Unidos da Tijuca, em uma discussão que promete movimentar os bastidores das celebridades.

Thiago Sodré e Nicole Fagundes - (crédito: Foto Thiago Sodré)
Thiago Sodré e Nicole Fagundes - (crédito: Foto Thiago Sodré)

Nicole Fagundes e Thiago Sodré deram o que falar durante a gravação do SuperPop, na RedeTV!. Ao lado dos convidados, os dois esquentaram o debate ao comentar os detalhes da relação envolvendo o cantor Belo, Rayane Figliuzzi e a musa da Unidos da Tijuca.

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O assunto rendeu comentários, opiniões e muita discussão nos bastidores da atração, especialmente diante das especulações que cercam a vida amorosa do pagodeiro.

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Com Cariúcha no comando, o SuperPop promete colocar os relacionamentos dos famosos no centro da conversa, sem deixar escapar os assuntos que estão dando o que falar na internet.

Apesar da repercurssão, Nicole evitou a todo custo associar o nome de Belo e Rayane Figliuzzi durante a gravação

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 15/11/2026 16:16
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