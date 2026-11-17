Cantor atribuiu os vários términos ao excesso de trabalho e à convivência intensa do casal. Mas será que essa explicação cola?

Durante uma entrevista para o programa da Blogueirinha, Xamã resolveu falar sobre os constantes términos e reconciliações com Sophie Charlotte. Segundo o cantor, o excesso de trabalho e a proximidade entre os dois teriam pesado na relação, já que o casal acabava fazendo muitas coisas junto.

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A justificativa, porém, não ficou restrita ao excesso de convivência. Xamã também apontou os diferentes momentos profissionais, a exposição constante e a dificuldade de preservar a intimidade. Segundo ele, qualquer situação entre os dois acabava virando notícia.

Questionado por Blogueirinha sobre tantas separações, o artista admitiu que o motivo era praticamente sempre o mesmo. Já as reconciliações aconteciam porque os dois queriam ficar juntos. Ele ainda garantiu que nunca houve grandes brigas entre eles.

E tem mais: ao ser questionado sobre uma possível nova reconciliação, Xamã não descartou a possibilidade. Disse que ainda não teve essa conversa com Sophie e brincou que já voltou quatro vezes.

Convenhamos: quatro términos, quatro reconciliações e a mesma justificativa? Parece que essa história ainda pode render novos capítulos!