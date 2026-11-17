A disputa entre Rayane Figliuzzi e Nicole Fagundes parece ter ganhado novos capítulos, e o assunto vai muito além do coração de Belo. Nos bastidores, a rivalidade entre as duas empresárias começa a chamar atenção também no mercado da moda.

Nicole já tinha sua marca de biquínis e vinha trabalhando nesse segmento antes de Rayane apostar em um negócio semelhante. As movimentações das duas, inclusive nas estratégias de divulgação, passaram a despertar comparações e levantar questionamentos sobre possíveis coincidências ou inspirações.

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Seria apenas uma questão de negócios ou existe algo a mais nessa história? Uma coisa é certa: enquanto o nome de Belo continua aparecendo nas especulações, as duas seguem mirando públicos semelhantes e apostando em suas próprias marcas.