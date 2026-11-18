O SuperPop desta quarta-feira promete uma visita especial e inédita. Sob o comando de Cariúcha, a atração da RedeTV! invade a intimidade do cantor Netinho de Paula e mostra, pela primeira vez, um pouco do universo particular do artista dentro de sua própria casa.

Em uma visita que vai além dos holofotes e dos palcos, Cariúcha conhece o refúgio do cantor, apresenta ao público detalhes de sua residência e mostra um lado mais íntimo de Netinho, incluindo sua relação com a esposa e a rotina longe da exposição artística.

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Durante o encontro, o cantor também abre o coração ao falar sobre uma das fases mais delicadas de sua vida: a descoberta de um câncer na tireoide e a cirurgia pela qual precisou passar para retirar o tumor.

Netinho relembra o impacto da notícia, os desafios enfrentados durante o tratamento e a importância de atravessar um momento tão delicado. Agora, recuperado da cirurgia, o artista aparece bem e compartilha com o público um capítulo importante de sua trajetória.

A visita de Cariúcha marca um momento especial para o SuperPop, que consegue levar os telespectadores para dentro da intimidade de um artista conhecido nacionalmente, mostrando não apenas o cantor, mas também o homem por trás dos palcos.

O SuperPop desta quarta-feira, com Cariúcha, promete uma entrevista diferente: uma visita inédita, revelações pessoais e um Netinho de Paula disposto a dividir com o público momentos marcantes de sua vida.