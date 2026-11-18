Há quase oito meses no comando do Super Pop, Cariucha foi pega de surpresa por uma nota que anunciava sua saída da RedeTV!.

A apresentadora tratou logo de desmentir a história e garante que está tranquila. “Ainda fico espantada com a fake news de alguns veículos que fazem de tudo para ganhar cliques. Podem ficar tranquilos, vou continuar à frente do meu programa.

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A direção da RedeTV! já me procurou para dizer que isso não é verdade”, conta. Enquanto isso, ela segue trabalhando. “Busco melhorar a cada dia para entregar o meu melhor ao público.” No programa de hoje, Cariucha recebe o cantor Netinho de Paula, que fala pela primeira vez sobre a retirada de um câncer na tireoide e conta quais são seus próximos passos na carreira.

A edição também tem o Dia de Princesa, e a escolhida é uma moradora de Heliópolis (Cidade Nova Heliópolis), a maior comunidade de São Paulo.

“Fiquei muito emocionada”, diz a apresentadora.

Passam ainda pelo palco do Super Pop Manoel Soares, Lucas Penteado, Jessi Alves, exparticipante do BBB, e a cantora Lud Anjos. Sobre o futuro na emissora, Cariucha não deixa dúvida: “Sou muito grata pela oportunidade que a RedeTV! vem me dando e quero estar bem velhinha fazendo o meu programa.” O Super Pop vai ao ar nesta quarta-feira (18), na RedeTV!.