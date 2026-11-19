O amor que começou diante das câmeras do ‘BBB 25’ acaba de ganhar um novo capítulo. Renata Saldanha e Maike Allan se casaram no civil nesta quinta-feira (19), em uma cerimônia intimista que marca mais uma etapa importante na história do casal.

A novidade chega pouco tempo depois de os dois anunciarem que estão à espera do primeiro filho. A gravidez foi revelada no dia 30 de outubro, em uma publicação especial nas redes sociais, quando o casal dividiu com os seguidores a notícia de que a família vai crescer. E não é qualquer bebê: Renata e Maike já revelaram que estão esperando um menino.

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Os dois também compartilharam registros dos preparativos para o casamento, incluindo um ensaio pré-wedding realizado nas falésias de Morro Branco, no Ceará. A escolha do cenário teve um significado especial para Renata, que quis levar um pouco da identidade e das paisagens de sua terra natal para esse momento.

A cerimônia religiosa ainda não tem data definida, mas o casamento civil já está oficializado. Pelo visto, a comemoração ainda vai render outros capítulos.

A história dos dois começou no confinamento, em meio às festas, aproximações e aos inevitáveis comentários dos colegas de reality. Fora da casa, o relacionamento continuou, ganhou força e agora chega a uma nova etapa, com casamento e bebê a caminho.

Renata e Maike parecem ter encontrado o ritmo certo para transformar os planos em realidade. Depois do romance televisionado, veio o noivado, a gravidez e agora o casamento. Uma sequência de acontecimentos que certamente vai deixar os fãs do casal acompanhando cada novo capítulo dessa história.